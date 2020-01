Maite Galdeano sera candidate à «Survivors 2020»

L’île la plus célèbre du petit écran sera habitée par des aventuriers bien connus en février prochain. Mediaset España et BulldogTV sont déjà en train de produire la nouvelle édition de «Survivors», l’un des espaces de divertissement les plus regardés du grill Telecinco. L’émission de téléréalité dirigée par Jorge Javier Vázquez reviendra à la fin des premières éditions de «L’île des tentations» et «Le temps de la remise» et le fera avec un nouveau groupe de candidats désireux de conquérir le public. Pour lui, l’équipe du format finalise déjà le casting avec lequel elle va essayer de répéter les grosses notes réalisé dans l’édition précédente du format.

Maite Galdeano

Beaucoup ont été les noms qui ont sonné jusqu’à présent, mais ce que peu attendaient, c’est que l’un des visages qui, année après année, ait été dans les piscines participera enfin cette fois. Selon les connaissances exclusives de FormulaTV, Maite Galdeano participera à «Survivors 2020». Celle de Pampelune se lance dans cette importante aventure et le fait après être devenue célèbre pour sa participation à “ Big Brother 16 ”, une réalité qui s’est révélée comme la première expulsée tandis que sa fille Sofia Suescun a réussi à remporter la victoire. Depuis lors, Galdeano a été un visage régulier des formats Telecinco mais jusqu’à présent, il ne s’était jamais embarqué dans une nouvelle réalité, quelque chose qui va changer grâce à sa signature pour «Survivors 2020».

Comme vous connaissez exclusivement ce portail, Maite Galdeano a déjà subi des tests médicaux pour rejoindre le programme. Si les résultats sont positifs et donc l’équipe médicale du format feu vert, nous le verrons au Honduras à partir du mois de février. Ce ce sera une nouvelle étape dans sa carrière télévisuelle après avoir participé à d’innombrables occasions dans ‘Save me’ et ‘Saturday deluxe’, en plus d’avoir participé à certains débats des émissions de télé-réalité de Telecinco, d’avoir soutenu sa fille dans «Femmes et hommes et vice versa» ou d’avoir changé son image dans «Change me», également dans la même chaîne. Il semble que Galdeano ne résiste à rien et il n’a pas peur de partir à l’aventure et de vivre trois mois sur une île presque déserte.

Sofía Suescun et Maite Galdeano dans ‘Survivors 2018’

Sur les traces de sa fille

Maite Galdeano suivra donc les traces de sa fille, qui a remporté la victoire dans ‘Survivors 2018’. Allez-vous obtenir le même résultat? Pour l’instant, c’est une inconnue complète; Mais ce qui semble clair, c’est que Sofía Suescun deviendra son grand soutien dans la réalité. Très sûre qu’elle sera la seule à la défendre et c’est que malgré ses rifirrafes constants, il semble clair qu’il y a une union et un amour entre eux, et que dans ce cas il n’y a pas de meilleur visage qu’elle pour lui donner son visage sur le plateau. En outre, Il ne serait pas surprenant non plus que Suescun finisse par visiter l’île pour rencontrer sa mère dans le rôle de “fantôme du passé”.

Qui accompagnera Maite Galdeano?

Pour l’instant il n’y a pas un seul nom confirmé mais il y a beaucoup de rumeurs et de visages qui semblent pratiquement clos. De cette façon, le Hugo Sierra lui-même, vainqueur de «Big Brother Revolution» et ex-partenaire d’Adara Molinero («GH VIP 7»), a confirmé qu’il était sur le point de clore sa signature pour l’espace BulldogTV. Précisément, au Honduras, il rencontrera Helena Rodríguez, qui était sa belle-mère. Parmi eux, il n’y a pas beaucoup de bonnes relations, donc les voir vivre ensemble sera plus qu’intéressant pour les adeptes de leur histoire. D’autre part, la participation de Rocío Flores est également déjà un fait, tout comme la participation de José Antonio Avilés, l’un des collaborateurs les plus controversés de «Viva la vida». D’un autre côté, des visages comme Cristina Cifuentes ou Albert Rivera ont déjà rejeté les propositions de chaînes et de producteurs.

.