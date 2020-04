– Maite Perroni perd un être cher par COVID-19

.-

Fiera Lasa / Mezcalent.com – De nombreuses célébrités ont révélé sur les réseaux sociaux que le coronavirus a directement affecté leur vie en infectant l’un de leurs proches et cette fois c’est Maite Perroni qui a annoncé qu’une personne très importante pour elle avait malheureusement perdu la vie en contractant le virus .

À travers ses histoires Instagram, l’ancien RBD a annoncé qu’un jeune homme nommé José Durán, qui était membre de l’un de ses fan-clubs, ne pouvait pas surmonter les complications de COVID-19 et il a assuré que bien qu’il n’ait pas porté son sang, il a estimé qu’il avait perdu l’un des membres de sa famille, car ils partageaient beaucoup de choses ensemble.

“Il n’est jamais facile de savoir que quelqu’un est en train de mourir, surtout quand il s’agit de notre famille” Perronitos “. Aujourd’hui, nous sommes très tristes de savoir que Juan Durán est décédé. Il appartenait à mon fan club de New York. Nos pensées, nos cœurs et nos prières accompagnent sa famille et ses amis dans ce moment de tristesse absolue “, a écrit Maite avec quelques photos où elle apparaît avec le garçon.

De même, le chanteur a affirmé que le jeune homme était une personne pleine d’amour et d’énergie positive et que chaque fois qu’ils avaient l’occasion de le rencontrer, ils se comprenaient juste en se regardant dans les yeux. En terminant, il a souligné qu’il se souviendra désormais de lui avec le grand amour et l’admiration qu’il lui a toujours témoignés.

