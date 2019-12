Maité Perroni révèle si elle a des projets de mariage avec le Golden Scorpion | INSTAGRAM

L'actrice Maite Perroni, qui est récemment devenue très populaire pour avoir joué dans la série The key of keys, a visité le Golden Scorpion sur son émission YouTube "Al Volante" où ils ont joué ce thème controversé: Y aura-t-il un mariage?.

Le Golden Scorpion a décidé d'aborder le sujet en disant: "Et quand était le mariage ou quoi? A quoi Maité a répondu quelque chose de très surprenant. N'oublions pas que Maité vient de sortir son film" Double Pregnant ".

L'actrice a décidé de répondre par une autre question: "Est-ce nécessaire?", Pour lequel le chauffeur a ajouté: "Vous êtes déjà à l'âge de la tête assise, de même, dans certaines cultures vous seriez déjà à jour", pour laquelle elle a répondu, " Non, si je reste déjà, ils commencent déjà à me dire, et si tu veux être maman?, C'est déjà le taxi # 0 / car ça veut dire que je constate déjà que je n'ai plus 28 non. "

Il semble que Maité n'a pas de plans à court terme pour se marier, car elle a commenté "Je pense que ce sont des décisions de vie importantes, il y a longtemps j'ai pris la robe de mariée dans le coffre et j'ai dit, Pa quoi?, Je pense qu'il vaut mieux coïncider avec quelqu'un, aime vraiment être ensemble, si le mariage est déjà terminé, le père a la fête, bien que je pense que rien ne se passe si vous ne vous mariez pas, il est plus important que ce que vous devez tomber dans les stéréotypes soit réel. "

À cette époque, ils ont décidé de se rappeler qui de leurs anciens partenaires de RBD étaient mariés à ce jour, ils ont donc mentionné Poncho, Dulce et Anahí. Eh bien, seulement 4 mariés de son groupe de partenaires.

Ils ont également joué un sujet très demandé par les fans, quand est la réunion de RBD?, Est l'une des réunions les plus populaires de ces dernières années, car elles se sont séparées jusqu'à aujourd'hui.

Maité partage que RBD a été une expérience impressionnante et inoubliable. La vidéo est très drôle et nous recommandons Verlom parce que Maité s'entend très bien avec le Scorpion, bien qu'elle fasse de grosses blagues, elle les prend avec beaucoup d'humour et de légèreté, ce qui la rend très agréable et drôle, un côté de Maité que nous ne connaissions pas.