«Maîtres de l’Univers: Révélation»: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Par la puissance de Grayskull. Netflix reçoit une toute nouvelle série Master of the Universe! Basé sur la série de dessins animés classiques des années 80, Masters of the Universe: Revelations sera une suite directe de la série bien-aimée. Nous recueillons toutes les informations dont vous avez besoin sur Masters of the Universe: Revelations, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

Masters of the Universe: Revelation est une prochaine série animée Netflix Original créée par Kevin Smith et basée sur les personnages de Masters of the Universe. La série sera produite par Powerhouse Animation Studio et est la troisième série produite par le studio après Castlevania et Seis Manos. Smith, sera rejoint par quatre écrivains pour aider à créer l’histoire; Marc Bernardin (Castle Rock), Eric Carrasco (Supergirl), Diya Mishra (octobre Faction) et Tim Sheridan (The Death and Return of Superman).

Robert David (Teenage Mutant Ninja Turtles) est producteur exécutif aux côtés de Kevin Smith.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Masters of the Universe: Revelation?

Nous attendons toujours la confirmation d’une date de sortie.

D’après les informations que nous avons rassemblées ci-dessous, c’est comme si Masters of the Universe: Revelation arrivera sur Netflix en 2020.

Au plus tôt, nous pourrions voir une date de sortie d’été.

Est-ce que Masters of the Universe: Revelation recevra une deuxième saison?

Nous avons déjà la confirmation que Masters of the Universe: Revelation est une série limitée, par conséquent, la série n’aura pas de deuxième saison.

Quelle est l’intrigue de Masters of the Universe: Revelation?

Un synopsis de la série a été publié:

Retour radical à Eternia, Revelation est une suite directe à l’ère classique des Maîtres de l’Univers. Mettant en vedette les fans préférés de He-Man, Orko, Cringer et Man-At-Arms, l’histoire oppose nos guerriers héroïques et gardiens de Castle Grayskull à Skeletor, Evil-Lyn, Beast Man et aux viles légions de Snake Mountain!

Mais après une féroce bataille finale qui déchire à jamais Eternia, c’est à Teela de résoudre le mystère de l’épée de pouvoir manquante dans une course contre la montre pour empêcher la fin de l’Univers! Son voyage découvrira enfin les secrets de Grayskull. C’est l’épopée de He-Man et les fans de la saga Masters of the Universe ont attendu 35 ans pour voir!

Certains fans ont montré une certaine inquiétude quant au fait que He-Man prend un siège arrière en tant que personnage principal. Bien que le personnage de Teela soit celui qui occupe le devant de la scène, c’est finalement He-Man qui vaincra Skeletor dans une «bataille finale» épique pour l’avenir d’Eternia.

Qui sont les acteurs de Masters of the Universe: Revelation?

En février 2020, nous avons obtenu la première liste de distribution majeure de la série qui comprend de grands noms.

D’abord et avant tout, la personne qui devrait jouer le rôle principal de He-Man est Chris Wood. Chris et Kevin Smith ont récemment fait équipe avec Jay et Silent Bob Reboot, mais les autres crédits connus de Chris incluent Supergirl, The Vampire Diaries et Containment.

Nous avons également obtenu une liste des autres acteurs de la voix de soutien qui ont des noms énormes impliqués. Voici la liste complète:

Kevin Conroy interprètera Mer-ManDiedrich Bader – Trap JawLiam Cunningham – Man-At-ArmsSusan Eisenberg – Sorcière ManKevin Michael Richardson comme Beast ManHenry Rollins comme Tri-KlopsStephen Root comme CringeAlicia Silverstone comme Queen MarlenaHarley Quinn-Smith comme IleenaTiffany Smith comme AndraCree Summer comme prêtresse.

Quel est le statut de production de Masters of the Universe: Revelation?

État actuel de la production: tournage / enregistrement (Dernière mise à jour le 07/11/2019)

Nous ne connaissons pas la date précise, mais l’enregistrement du premier épisode de la série a commencé! Cela a été confirmé dans un tweet de Kevin Smith:

Pendant mon séjour à Austin, j’ai pu visiter @powerhouseanim et voir leur génie travailler sur @MastersOfficial! Par la puissance de Grayskull, ces enfants prennent mon script Ep 1 dopey et font de la magie avec des visuels vifs pour une aventure éternelle épique! La semaine prochaine, nous enregistrons Ep 1 avec notre casting de tueur! https://t.co/ZOo2F4bmTI

– KevinSmith (@ThatKevinSmith) 2 novembre 2019

L’animation est-elle modifiée?

Le dessin animé adoré des années 80 a un style artistique très approprié à son époque et est universellement apprécié. Mais nous pouvons confirmer que la nouvelle série n’aura pas la même animation.

Pour la version moderne, Masters of the Universe: Revelation sera stylisé comme un anime. Nous sommes convaincus que la série sera toujours aussi spectaculaire, car Powerhouse Animation a fait un excellent travail avec Castlevania et Seis Manos.

Quel est le nombre d’épisodes?

En règle générale, Netflix annonce le nombre d’épisodes lorsqu’une nouvelle série est commandée. Malheureusement, ce n’était pas le cas pour Masters of the Universe: Revelation.

En série limitée, toutes les aventures restantes de He-Man seront racontées en une seule saison. Nous nous attendions à voir entre dix et treize épisodes.

Netflix a-t-il publié une bande-annonce de Masters of the Universe: Revelation?

Cela va prendre beaucoup de temps avant de voir la sortie d’une bande-annonce. Avec un peu de chance, une bande-annonce sortira dans les prochains mois.

Le nouveau film He-Man est-il un original Netflix?

Malgré le fait que les anciens de Netflix, Noah Centineo (Date parfaite, à tous les garçons que j’ai aimés auparavant), aient été interprétés comme He-Man, l’adaptation en direct de la série bien-aimée des années 80 n’est pas un original.

Sony est le développeur derrière le redémarrage et arrivera dans les cinémas du monde entier. Masters of the Universe devait initialement sortir en 2019 mais a été repoussé à mars 2021.

