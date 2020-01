Making of 1917, Reviewing Dancing Scenes in Movies & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez comment le drame de guerre gagnant d’un Golden Globe et nominé aux Oscars 1917 a été filmé pour donner l’impression qu’il se déroule en un seul plan. De plus, danseur Jenna Dewan, jette un œil aux scènes de danse de films tels que La La Land, Napoleon Dynamite, Save the Last Dance, Pulp Fiction, et plus. Et voyez comment les séquences de vol Maléfique: Maîtresse du mal ont été tournés avec des plates-formes spéciales et beaucoup d’écran bleu.

Tout d’abord, 1917 a finalement détrôné Star Wars: The Rise of Skywalker au box-office, et il est nominé pour 10 catégories aux Oscars. Avec tout le buzz qui entoure le film, vous voudrez probablement savoir comment ils ont pu faire apparaître le film comme s’il se déroulait en un seul plan. Heureusement, Insider vous a couvert avec cette explication détaillée.

Ensuite, la danseuse Jenna Dewan (Step Up) a rencontré Vanity Fair pour revoir des scènes de danse de films tels que La La Land, Footloose, Pulp Fiction, Saturday Night Fever, Flashdance, Napoleon Dynamite, Risky Business, Little Miss Sunshine, Save the Last Dance, Romy et Michele’s High School Reunion, et bien sûr, Dirty Dancing.

Enfin, une featurette Disney de Maleficent: Mistress of Evil montre comment Angelina Jolie tourne les scènes où elle déploie ses ailes et vole à travers le royaume. Cela implique une plate-forme spéciale, un petit équipage pour le déplacer et beaucoup d’écran bleu. C’est assez étonnant de voir à quel point Angelina Jolie est transparente, mais ce n’est probablement pas trop difficile lorsque vous êtes en parfaite forme.

