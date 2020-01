Making of Rocketman, Jodie Whittaker répond à Doctor Who Questions & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, Rocketman concepteur de production Marcus Rowland a expliqué comment il a transformé une partie de Londres en un cadre de Los Angeles des années 1970 pour la Elton John biopic. Plus, Docteur Who étoile Jodie Whittaker répond aux questions des fans sur Twitter sur le TARDIS et plus encore. Et enfin, Pixar vous montre comment créer votre propre bao à partir du court-métrage Pixar Bao.

Tout d’abord, le concepteur de production de Rocketman a rencontré Vanity Fair pour expliquer comment ils ont donné vie à des lieux emblématiques de Los Angeles des années 1970 dans le Londres moderne. Cela comprend la maison du Troubadour et de Mama Cass, ainsi que des endroits moins spécifiques comme les vestiaires et les paramètres généraux. Cela ne prend pas seulement la conception de la production, mais tous les départements aident à réaliser la création de Rocketman à l’écran.

Ensuite, Jodie Whittaker a rencontré Wired pour répondre à quelques questions des fans de Doctor Who sur Twitter. Le docteur lave-t-il jamais ses vêtements? Le docteur et le maître sont-ils les mêmes? Le TARDIS a-t-il une chambre à l’intérieur? Mary Poppins est-elle un seigneur du temps? Obtenez les réponses à toutes ces questions et plus encore en regardant la vidéo complète ci-dessus.

Enfin, Pixar vous montre comment réaliser le plat titulaire à partir du court métrage d’animation Bao. C’est un mélange de porc à l’intérieur d’un petit pain blanc, chaud et doux qui est traditionnel dans la cuisine chinoise. Le seul inconvénient est que cette vidéo ne présente aucune mesure, vous devrez donc peut-être vous fier à une recette pour la réaliser vous-même. Mais cela vaudra tout l’effort à la fin.

