Making of Vader Immortal VR, Locke et Key Comic Comparaison & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez comment ILMxLAB a créé l’immersion Guerres des étoiles quête de réalité virtuelle Vader Immortal pour la quête Oculus. De plus, découvrez les différences entre Netflix et Locke & Key série et la série comique qui l’a inspiré, et Sonic l’hérisson acteur de voix Ben Schwartz joue Sonic the Hedgehog 2 et répond aux questions sur le film et plus encore.

Tout d’abord, l’ILMxLAB vous emmène dans les coulisses de la façon dont ils ont créé la série Star Wars VR Vader Immortal pour Oculus Quest. Découvrez comment la série a vu le jour, comment ils ont fait entrer des personnages, des objets et des environnements Star Wars dans la réalité virtuelle, et l’ont rendue aussi immersive que possible pour les fans qui ont toujours voulu s’aventurer dans une galaxie très, très loin.

Ensuite, maintenant que Netflix a finalement adapté Locke & Key de Joe Hill et Gabriel Rodriguez dans une série, CineFix révèle à quel point la série s’écarte du matériel source. Au départ, une grande partie des différences entre la bande dessinée et la série proviennent de la répression de la violence horrible, mais au fil de la série, le récit prend beaucoup de libertés. Mais vous devrez regarder la vidéo pour en savoir plus, nous n’avons donc rien à gâcher.

Enfin, après que Sonic the Hedgehog ait dominé le box-office le week-end dernier, vous pouvez regarder la voix du Blue Blur lui-même, de la co-star de Parks and Recreation Ben Schwartz, répondre à quelques questions sur le film tout en jouant à la suite du jeu vidéo SEGA Sonic the Hedgehog 2. La conversation avec The Hollywood Reporter s’oriente également vers d’autres sujets amusants, alors donnez-lui une montre!

