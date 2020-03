«Making the Cut»: Aperçu de la série Amazon – Heidi Klum, Tim Gunn

HISTOIRES CONNEXES

Heidi Klum et Tim Gunn obtiennent leur diplôme au prochain niveau de compétition de mode. Le vétérinaire du projet Runway héberge et produit par la direction la nouvelle série Amazon Prime Making the Cut (qui débute ce vendredi avec deux épisodes par semaine), dans laquelle 12 designers se disputent 1 million de dollars et la chance de lancer un empire mondial de la mode. Et ce gros prix n’est qu’une des nombreuses façons dont la nouvelle aventure du duo intensifie le jeu.

«Project Runway est le programme de premier cycle, et Making the Cut est diplômé et titulaire d’un doctorat. programme “, a déclaré Gunn lors d’un panel de la Television Critics Association en janvier. «Dans Project Runway, nous parlons de la manière dont une manche est insérée dans un corsage. Vous n’entendez pas une conversation comme celle-là sur Making the Cut. Il s’agit davantage de savoir comment cette mini-collection que vous avez conçue pour la mission de cet épisode particulier … s’intègre dans votre vision plus large de votre marque? Il s’agit vraiment de trouver la prochaine marque mondiale – et nous le faisons. »

Lisez la suite tandis que Gunn, Klum et la productrice exécutive Sara Rea détaillent les autres différences entre Making the Cut et son prédécesseur.

VOYEZ-LE, ACHETEZ-LE! | Pour chaque défi, les concepteurs doivent créer un deuxième look plus portable, avec la pièce jointe du gagnant à vendre sur Amazon pour 100 $ ou moins dans une variété de tailles inclusives. “Pour la première fois, notre public peut enfin acheter”, a déclaré Klum. “C’était très important, pour moi, que [we partner] avec une entreprise, comme Amazon, par rapport à d’autres entreprises, afin d’avoir ce composant pour ces concepteurs, car cela n’était jamais possible auparavant. Vous voyez quelque chose, vous le voulez, mais vous ne pouvez pas l’avoir. Donc, ici, vous avez un look gagnant chaque semaine, et les gens peuvent l’acheter dans le monde entier. »

UNE NOUVELLE MANIÈRE DE JUGER | Plutôt que d’éliminer simplement un concurrent après des délibérations privées, les juges – Klum, designer Joseph Altuzarra, mannequin Naomi Campbell, actrice / designer Nicole Richie, ancienne rédactrice en chef de Vogue Paris Carine Roitfeld et influenceuse de mode italienne Chiara Ferragni – fondent leurs opinions sur la base de leurs opinions. “Sur le défilé de mode, puis les créateurs ont la chance de se présenter aux juges” et de parler de leur vision plus large, Rea décrit. «À ce stade, les juges peuvent changer d’avis et dire:« Hé, je crois vraiment en ce créateur. Je pense qu’ils peuvent construire une marque. Je veux lui donner une autre chance. “Ou ils peuvent dire:” Oui, j’ai changé d’avis. J’ai vraiment aimé sa robe, mais vous ne pouvez pas l’assembler. »» Le processus reflète l’idée que «c’est le créateur de la marque autant que les vêtements qui défilent. Cela signifie que vous pouvez faire une belle robe, mais si vous ne pouvez pas entrer dans une pièce et tenir la vôtre, alors comment allez-vous sortir dans le monde réel et créer une marque? “

COUTURE VOUS AVEZ BESOIN D’UNE MAIN | L’une des plus grandes modifications du format Project Runway est l’affectation d’une couturière à chaque concurrent, qui vient la nuit pour coudre des vêtements selon les instructions du créateur. Pour Rea, il était crucial d’intégrer cet aspect collaboratif du monde réel de la mode. “Nous voulions voir s’ils pouvaient communiquer avec la couturière”, a déclaré le PE. «Tim les a vraiment encouragés à s’assurer qu’ils laissaient la couturière faire les bases. Les couturières n’étaient pas autorisées à concevoir… Il était important pour nous de refléter le monde réel, comment elles communiquent, dépannent – car ce n’est pas toujours parfait. Cela revient, et parfois, c’est un peu un bordel chaud, et ils doivent le comprendre. “

Altuzarra a ajouté: «C’était vraiment excitant pour moi que ce ne soit pas un concours de couture. C’est pour essayer de trouver la prochaine marque mondiale. En tant que designer, je sais coudre, mais je ne coud pas mes vêtements. Je dois savoir comment assembler un pack technologique et comment communiquer avec mon usine et communiquer avec mes équipes, et c’est ce que vous recherchez. “

PARTOUT DANS LE MONDE | Conformément au thème mondial de l’émission, la sélection de concurrents – un mélange de designers établis et de nouveaux venus – a été choisie «dans le monde entier, car nous sommes vus dans plus de 200 pays», a souligné Klum. Le groupe parcourt également le monde grâce au «plus gros budget» qui accompagne le fait d’avoir une maison comme celle d’Amazon. Lorsque les espoirs visitent Paris et Tokyo, cela «injecte tellement de créativité» dans leurs vêtements, a noté Klum. “De plus, de vrais designers, c’est ce qu’ils font. Ils parcourent le monde, ils vont dans des endroits incroyables et ils voient des choses, puis ils reviennent. Ils affinent tout cela, puis cela change ce qu’ils créent et crachent. »