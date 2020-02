Malcolm en danseur exotique, Frankie Muniz 20 ans après la série | INSTAGRAM

MAlcom fait partie de ces séries télévisées qui ont marqué toute une génération grâce à Channel 5, en anglais Malcolm au milieu, joué par le petit acteur Frankie Muniz, dans le rôle de Malcolm, bien qu’aujourd’hui il soit un peu plus grand.

La célèbre série est sortie en l’an 2000, exactement le 9 janvier de la même année et le dernier chapitre a été diffusé le 14 mai 2006.

La célèbre et étrange famille de Malcolm est restée dans la mémoire de nombreux Mexicains et de nombreux dans le monde, en fait, on pensait que la série aurait son retour même si la rumeur veut que ce qui va arriver est un film.

L’acteur, sur son compte Instagram officiel, a mis en ligne une vidéo dans laquelle on peut le voir comme un danseur exotique, à côté de son partenaire Keo Motsepe, qui a joué une danse qui a laissé tout le monde manqué.

Nous pouvons mentionner que Frankie ne se souvient presque pas des années où il a été célèbre dans la série, car il a souffert de crises cérébrales et de plusieurs crises ischémiques transitoires qui sont de courts épisodes dans lesquels il y a une interruption temporaire du flux sanguin dans un vaisseau du cerveau, cela a causé des lésions cérébrales qui vous font vous souvenir de rien.

Malcolm of Enmedio aura-t-il un film? C’est du moins ce qu’a dit Frankie Muniz, qui, dans une interview publiée par le compte YouTube de Malcolm France, donne des détails sur ce que pourrait être la production.

“Ce serait un long métrage. Donc, pas forcément une nouvelle saison ou des épisodes, ils veulent faire un film”, a expliqué l’acteur sans jamais mentionner le nom de Malcolm.

“Je sais qu’un script est en préparation. Je ne sais pas trop ce que je peux dire ou pas, mais ce serait un film. Donc, pas forcément une nouvelle saison ou des épisodes”, dit l’acteur dans le clip. Malcolm el de Enmedio est une série à succès de 2000 qui raconte l’histoire d’un génie adolescent. À l’époque, le sujet est devenu un sujet tendance sur Twitter et beaucoup de ses fans ont rapidement fait des mèmes.

