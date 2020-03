Malcolm se heurte à un vieil ami dans Prodigal Son Episode 1.16 Clips

FOX a publié trois nouveaux Fils prodigue clips en prévision du retour de la série le lundi 16 mars, après une brève interruption. L’épisode 1.16, intitulé “The Job”, présente les conséquences de Malcolm poignardant son père et comment Martin s’en servira pour faire chanter la mère de Malcolm, ainsi qu’un vieil ami retrouvant le profileur. Vous pouvez consulter les clips du nouvel épisode ci-dessous!

Le synopsis officiel de l’épisode 1.16 se lit comme suit:

«Un vol de gang de motards se transforme en meurtre; Malcolm (Tom Payne) rencontre un vieil ami, et ils travaillent pour découvrir l’identité du meurtrier; Martin (Michael Sheen) fait du chantage à Jessica (Bellamy Young), échangeant son silence sur qui l’a poignardé pour passer plus de temps de qualité avec son fils. »

Fils prodigue se concentre sur un psychologue criminel nommé Malcolm Bright (Tom Payne), qui sait comment les tueurs pensent parce que son père, Martin Whitly (Michael Sheen), est un tueur en série notoire connu sous le nom de “The Surgeon”. Malcolm utilisera son génie tordu et ses instincts aiguisés comme un profileur médico-légal pour aider le NYPD à résoudre les crimes et à arrêter les tueurs, tout en traitant avec une mère manipulatrice, une soeur agaçante et un père homicide cherchant toujours à se lier avec son fils prodigue et ses propres névroses en constante évolution.