Malgré le coronavirus, AMLO fera une tournée à Oaxaca

Mexico.- Malgré la contingence due à la pandémie de COVID-19, la visite du président Andrés Manuel López Obrador dans l’État d’Oaxaca, prévue pour ce vendredi, n’a pas été reportée, bien qu’il y ait “certaines restrictions”.

Le président fédéral n’aura qu’un événement public qui se tiendra ce samedi à Guelatao pour commémorer le 214e anniversaire de la naissance de Benito Juárez, acte qu’il a demandé à ce que seuls les habitants de cette municipalité y assistent.

Il s’agit d’empêcher de grandes foules de se concentrer sur cet acte et de mettre en danger la population vivant dans l’une des régions les plus reculées d’Oaxaca et souffrant de graves pénuries de soins médicaux.

EN RELATION: Exclure le couvre-feu López Obrador

Ce vendredi, le chef de l’exécutif fédéral devrait ouvrir un hôpital à Tlaxiaco, qu’il a promis de mettre en service il y a trois mois lors de sa visite dans l’entité pour inaugurer des routes en béton hydraulique.

Samedi après-midi et dimanche matin, López Obrador effectuera des visites de supervision des travaux d’infrastructure tels que l’autoroute de Mitla à Tehuantepec et celle de Barranca Larga à Ventanilla.

Dans ce contexte, hier, le General Health Council a classé le coronavirus comme une maladie grave et un traitement urgent. COVID-19 est présent au Mexique avec 164 cas confirmés et deux décès liés à la pandémie.

Cependant, malgré les recommandations des autorités sanitaires pour éviter de grandes concentrations massives, le président a maintenu son agenda qui prévoit des rassemblements ou des événements officiels avec plusieurs personnes. (ntx)

JAHA

Le poste Malgré le coronavirus, AMLO sera en tournée à Oaxaca apparu en premier sur Siete24.