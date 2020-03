Malgré le Coronavirus, plusieurs plages sont pleines. Sensibilisons-nous

Malgré le fait que la plupart des activités telles que les cours, les événements de masse, etc. ont été suspendues et que la nation a été appelée à rester chez elle, de nombreux citoyens mexicains ont ignoré et envisagé ces jours-ci comme des vacances.

Au milieu du pont March, le secrétaire à la Santé de Guerrero a confirmé le premier cas de Covid-19, mieux connu sous le nom de Coronavirus, dans la ville d’Acapulco.

La personne infectée est un touriste argentin, qui aurait été en contact avec une personne infectée dans son pays, avant de venir en vacances sur les plages de Guerrero.

Compte tenu de la forte demande hôtelière pour ce long week-end, les agences d’Acapulco ont réalisé des tests et identifié sept personnes suspectées d’être positives pour ce virus. Sur ces sept personnes, cinq ont été testées négatives, tandis qu’une est sous observation et la dernière testée positive.

Lui-même, Carlos de la Peña Pintos, secrétaire d’État à la Santé, a confirmé que sur les sept victimes possibles, quatre sont de la famille et sont isolées dans un bungalow à Acapulco.

“Ce cas classé comme Provenance Contact avec un patient de Mexico, est traité selon les protocoles établis à cet effet, restant en quarantaine et effectuant également une étude magnifique de son environnement pour détecter les personnes qui vivaient avec lui, aux dates précédentes. “ – a rapporté l’agence.

Les 3 autres personnes qui ont été examinées pour le coronavirus sont des touristes de Valence, en Espagne; Fresno, Californie et Chilpancingo.

Bien qu’il n’y ait que 7 personnes suspectes, le boom élevé des plages d’Acapulco pourrait être une source de contagion pour les autres touristes qui ont décidé de partir en vacances ce week-end.

Veuillez tenir compte des instructions officielles. Essayez de sortir uniquement lorsque cela est nécessaire et évitez les espaces fermés et les personnes. Faisons en sorte que le Coronavirus se propage et soyons conscients de notre hygiène et soyons responsables.

