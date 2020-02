Malika Haqq loue O.T. Genasis dans le post “Baby Flores”

Malika Haqq a révélé qu’elle était célibataire depuis huit mois, mais O.T. a été à ses côtés tout au long de sa grossesse.



Il y a eu beaucoup de rumeurs sur la relation de Malika Haqq avec O.T. Genasis, de son vrai nom Odis Oliver Flores. Lorsqu’elle a révélé qu’elle était enceinte l’automne dernier, la star de téléréalité a caché le nom du père de son enfant. Au cours de sa récente émission de puériculture, Malika a partagé que son ex-petit ami rappeur était en effet le futur papa, et depuis lors, elle chante les louanges d’O.T.

Frazer Harrison / Personnel / .

Tôt le matin du mercredi 12 février, TMZ a partagé un reportage sur Malika et O.T. Le magasin a affirmé avoir parlé à des sources qui ont détaillé que les deux anciens amoureux n’étaient que de bons amis visant à être de solides coparents, et il semble que l’histoire du site de potins ait déclenché quelque chose à Malika. Elle est allée sur sa page Instagram pour partager une photo d’elle avec O.T. avec un long message sur son soutien tout au long de sa grossesse.

“Les relations ne fonctionnent pas toujours comme nous l’espérons, mais entre amour et amitié, nous avons créé un petit garçon qui sera ici très bientôt”, a écrit Malika dans la légende. “Je suis célibataire depuis 8 mois, mais je ne suis pas du tout seul. OT et moi avons assisté à tous les médecins aptes et surtout aimés à notre fils ensemble tout en anticipant son arrivée. Ma priorité au cours des derniers mois a été de nourrir et de protéger mon enfant à naître. Notre bébé ne serait pas ce qu’il est sans son père et je remercie Dieu pour l’esprit qui grandit en moi. Seule chose qui compte, nous sommes les parents de Baby Flores. ” Découvrez-le ci-dessous.

