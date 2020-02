Malone rejoint Ozzy Osbourne sur ‘It’s a Raid’

Après s’être associé à «Take What You Want» de l’an dernier, Post Malone retrouve Ozzy Osbourne sur «It’s a Raid».

Lors d’une récente soirée d’écoute SiriusXM, le Prince des Ténèbres a révélé l’histoire derrière le thrash banger, qui clôt son nouvel album Ordinary Man. En 1972, alors que Black Sabbath enregistrait le Vol. Le 4, la police a envahi la maison du groupe à Bel Air, en Californie, après qu’Osbourne ait accidentellement déclenché une alarme.

“Je crie,” C’est un putain de RAIIIIID “, a déclaré Osbourne, qui a essayé de cacher les tas de mauvaises herbes et de coke avant de se retirer dans la salle de bain et de le renifler jusqu’à ce que les flics soient partis. “J’ai de la coke qui sort de mes putains d’oreilles! Je n’ai pas dormi pendant quatre jours après ça. “

Ordinary Man, le premier album d’Ozzy en une décennie, arrive vendredi. “Je sais qu’il travaille sur un nouveau projet avec un groupe de mes amis, [and] Je suis vraiment excité pour lui parce qu’il est tellement passionné par ça et ça a l’air incroyable; il a l’air incroyable », a récemment déclaré Post à Rolling Stone.

Post et Ozzy, ainsi que Travis Scott, ont déjà collaboré à “Take What You Want” pour l’album Hollywood’s Bleeding de Post, et ont également interprété la chanson aux American Music Awards en novembre.

Post est actuellement sur sa «Runaway Tour» avec Swae Lee, qui se déroule jusqu’au 21 mars à Salt Lake City. Il prévoit également de publier un nouveau projet cette année. “J’espère avoir un record pour les fans en 2020”, a-t-il déclaré à RS.