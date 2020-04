Maluma à Belinda: Aujourd’hui, je te veux | Instagram

Il est indéniable qu’il y a une chimie entre Belinda et Maluma, même il y a quelques années, ils étaient liés romantiquement à eux, mais à nouveau les rumeurs réapparaissent après le live romantique dans lequel ils ont joué.

Au milieu de l’angoisse du monde surgit un espoir, l’amour, le même que nous rappellent les célébrités avec les moments qu’ils ont partagés de chez eux.

Maluma et Belinda étaient connectés depuis Instagram et la conversation était pleine de flirts, de compliments et de bonnes paroles, avec tout et déclaration d’amour.

La déclaration a traversé une chanson, oui même une sérénade, avec des paroles profondes qui ont montré des sentiments forts.

Aujourd’hui je te veux, aujourd’hui je te veux. Je veux dans tes bras ouverts trouver mon chemin et que tu te sentes femme seulement avec moi, chantait le Pretty Boy.

À la fin de sa prestation, il a conclu par “tu te souviens”, avec un geste qui disait beaucoup de choses.

Cela ne s’est pas arrêté là, car dans l’interprète de Felices les 4 n’ont pas arrêté de l’appeler “petite souris”; et joué avec le fameux “pends-toi”.

