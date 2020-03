Maluma présente la fille chanceuse avec qui il est mis en quarantaine

Maluma présente la fille chanceuse avec qui il passe la quarantaine | Instagram

Le célèbre chanteur et auteur colombien Maluma a fait sensation dans les réseaux lorsque présenter aux chanceux qui est la quarantaine avecEh bien, il y a quelques jours, il avait fait une demande audacieuse de passer ses journées avec quelqu’un.

C’est grâce à un vidéo qu’il a publié dans son compte rendu officiel de Instagram que le chanteur a fait connaître à sa compagnie en ces longues journées d’isolement à cause du coronavirus.

Maintenant je présente mon entreprise pour cette quarantaine, belle chose “, écrit Maluma dans sa publication.

En fin de compte, il s’est avéré que tout n’est rien de plus qu’un simple plaisanterie puisque la société du partenaire présumé est un mannequin.

La publication dans la journée suivant sa publication a presque 4 millions de vues et plus que 15 mille likes de ses disciples.

Tu veux être cette poupée! Tu es plus fort que la contagion du coronavirus Juan! “, Était l’un des commentaires.

Ce message sera certainement fait rire plus d’un avec la façon dont il s’est avéré être drôle et a été flatté de garder un bonne humeur en ces jours difficiles.

Récemment a changé de look et encore une fois il est tombé amoureux de ses millions d’adeptes et s’est montré avec sa barbe et ses cheveux soigneusement presque rasé à la manière de fête pour avoir surmonté la 50 millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel.

Une nouveauté pour le chanteur est l’utilisation de tik tik enfin il y a quelques jours enfin a décidé d’ouvrir un compte, où elle a mis en ligne des vidéos de chant, des photos avec ses chiens et, comme beaucoup de jeunes, des performances amusantes.

Jusqu’ici annulé ses concerts Elle a été prévue ce mois-ci à Milan et en Grèce, et en raison de la propagation du virus Covid-19 dans le monde, ses prochains concerts dans les prochains mois seront très probablement également affectés.

