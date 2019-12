Maluma provoque l'intrigue par une photo insolite "11:11" quel aurait été son désir?

La photo de Maluma suscite la curiosité de ses followers Que voulait-il nous dire?

24 décembre 2019

Maluma est enregistré dans "El Retiro", qui est à Antioquia, en Colombie, et a dit qu'il avait passé beaucoup de temps sans visiter ce lieu magique. Et il a raison de l'appeler "magique"! Depuis, la zone est entièrement ornée de lumières vives et de beaux ornements, une beauté!

Il continue avec l'enregistrement et c'est quand le célèbre colombien rit et recommande à ses followers de visiter son pays d'origine, puisqu'il a beaucoup de belles choses à offrir, il avoue aussi être de la publicité gratuite! Se pourrait-il qu'il soit sincère?

Après avoir fait un tour à quatre roues autour de «El Retiro», le chanteur prend cette photo où il apparaît serein et complètement sexy, les yeux sur le côté de la caméra.

Vêtu d'une chemise qui correspond à son corps et d'une casquette jaune, Maluma télécharge la photo avec le message "11:11", que nous portons habituellement quand nous voulons faire un souhait. Quel était le vôtre Maluma?

Souvenez-vous que récemment, Bonnie, la husky de la chanteuse était en très mauvaise santé, elle nous a récemment annoncé la bonne nouvelle qu'elle était déjà en parfaite santé.

.