Maluma se déshabille pour la campagne Calvin Klein 2020

La campagne de Calvin Klein pour le printemps 2020 a déjà commencé et il l’a fait entre les mains de diverses personnalités reconnues, telles que le chanteur Justin Bieber, l’influenceur Kendall Jenner, le rappeur Lil Nas X, star de ‘Euphoria’ Hunter Schafer et les auteurs-compositeurs-interprètes SZA, Lay Zhang. Et, comme modèle de révélation, nous avons Maluma, qui Il a montré son côté le plus sexy et érotique Pour la marque de lingerie.

Maluma déploie tout son érotisme pour la campagne Calvin Klein 2020 Calvin Klein

Le chanteur reggaeton et coach de ‘La Voz México’ nous a habitués à montrer son corps dans ses clips vidéo et auberges d’Instagram, mais le photographe Mario Sorrenti a réussi à capturer sa version la plus sensuelle pour la campagne “C’est Maluma, bébé, accepte-le”, explique la superstar latine dans la vidéo de la nouvelle campagne qui, selon le designer américain, cherche à “mélanger émotion réelle et fantaisie pour des images expressives qui véhiculent la confiance “.

Déshabillez-vous devant le monde

Cette nouvelle promotion s’appelle “Deal With It”, qui est une continuation du mouvement #MyCalvins, qui plaide pour “confiance sans complexes et estime de soi“, comme la marque elle-même l’a expliqué dans la présentation de la collection. Les images sont en charge de Mario Sorrenti, photographe et réalisateur italien connu pour ses portraits de modèles nus sur les pages de Vogue et Harper’s Bazaar.

Maluma, très sexy, pose en slip pour Calvin Klein Calvin Klein

Selon Calvin Klein, les protagonistes de cette campagne ont été choisis par leur “volonté de se montrer au monde“, essayant toujours de montrer ce qu’ils sont vraiment. Lil Nas X, ouvertement déclarée gay, et Schafer, une femme transgenre, représentent la communauté LGTBI dans la campagne, tandis que Maluma et Lay Zhang font de même avec le multiculturalisme. D’autre part, Bieber et Jenner ont déjà été les protagonistes des campagnes précédentes, étant deux modèles fétichistes de la firme.

