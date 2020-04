Mama Fight propose désormais des services téléphoniques

Mamá Lucha est la nouvelle concurrence pour les opérateurs téléphoniques, maintenant qu’elle offre Internet et les appels illimités grâce à son nouveau service prépayé appelé BAIT, qui signifie Bodega Aurrera Internet y Telefonía. Comme l’explique l’entreprise sur le site officiel de BAIT, son service offre “la meilleure couverture, la technologie de dernière génération et la vitesse au meilleur prix” pour parcourir, appeler et envoyer des messages texte même dans les endroits les plus reculés.

BAIT semble être exploité par la société de télécommunications Rocketel, le réseau Altán lui permettant d’offrir la téléphonie 4G LTE et Internet. Leurs coûts commencent à partir de 10 pesos dont 50 Mo et 200 Mo pour les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Dans tous les cas, il comprend les appels et SMS illimités, même pour les appels longue distance des États-Unis vers le Canada, et avec les SMS avec une politique “Fair Use”.

Ce sont les prix BAIT:

L’un des seuls inconvénients est que le service n’est disponible que pour les utilisateurs de Mexico et de l’État du Mexique. La carte SIM est gratuite, elle s’active avec une recharge de 10 pesos et il est facile de contracter en présentant une identification personnelle dans les agences suivantes.

Un autre inconvénient est que tous les téléphones ne prennent pas en charge BAIT, en raison de son réseau Altán, donc avant d’embaucher le service, il est important d’accéder à son portail de validation des équipements et de fournir le numéro IMEI de votre téléphone portable en composant * # 06 # ou en vérifiant simplement l’étiquette blanche placée sous le la batterie de votre appareil.

BAIT devrait offrir un service Internet domestique très prochainement.

