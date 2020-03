Maman! En tant que danseuse arabe, Kylie Jenner marque ses hanches avec cette jupe affleurante

Le mannequin Kylie Jenner a encore une fois captivé ses fans avec seulement deux photos: elle a atteint 5 millions de likes, avec un look de danseuse de danses arabes. OMG!

2 mars 2020

Kylie Jenner il a surpris ses 164 millions d’adeptes il y a quelques jours avec ses cheveux de nouveau teints, cette fois, blonds.

Il a téléchargé une photo sur ses réseaux sociaux, où le modèle était dans un avion et a posé pour la caméra avec ses cheveux bruns et ondulés.

Mais maintenant, pour compléter le combo parfait pour ses fans, Kylie Jenner a décidé de se déguiser avec une tenue très similaire à celle d’une danseuse arabe.

Maman! Kylie Jenner a mis un haut ultra-petit et serré, plus une jupe tube qui a à peine soulevé ses hanches, plus quelques chaînes dans son ventre qui ont complété son ensemble.

Déjà dans la deuxième photo, nous les laissons à votre discrétion. Opération esthétique ou pas, c’est super!

.