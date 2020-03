Maman jette son fils hors de la maison pour être gay et son grand-père le reçoit avec une lettre touchante

Il n’a pas hésité une seconde à recevoir son petit-fils à la maison.

L’histoire a été racontée par un utilisateur de Reddit, où il dit qu’une femme a décidé de fuir son propre fils de sa maison parce qu’il était gay.

Ses motivations: cela allait à l’encontre de sa religion et refusait de l’avoir près d’elle.

Le jeune homme s’appelle Chad et il ne savait pas quoi faire de ce qui lui arrivait. Heureusement que son grand-père n’a pas hésité à le recevoir chez lui, il a toujours eu un grand cœur.

En plus de soutenir son petit-fils dans une nouvelle maison, il a décidé d’écrire une lettre à sa fille pour lui rappeler qu’il ne sera jamais seul.

«Tu me déçois en tant que fille. C’était vrai quand vous avez dit que «quelqu’un était une honte pour la famille», mais vous vous trompiez sur qui c’était.

Jeter Chad hors de votre maison simplement parce qu’il vous a dit qu’il était gay est la véritable «abomination» ici. Un père qui nie et déteste son fils est vraiment «contre nature».

La seule chose intelligente que je vous ai entendue dire, c’est que «vous n’avez pas élevé votre fils pour qu’il soit gay», et bien sûr que non. Il est né de cette façon, et tout comme vous ne pouvez pas choisir d’être à droite ou à gauche, cela ne se produit pas non plus avec l’orientation sexuelle.

Vous, en revanche, avez choisi d’être blessant, fermé et obsolète. Donc, puisque nous répudions nos enfants, je pense que je vais profiter de ce moment pour dire au revoir.

Maintenant, j’ai un arrière petit-fils à élever et je n’ai pas le temps de m’occuper d’une fille sans cœur. Si vous trouvez votre cœur, appelez-nous. “

C’est ce qui est lu dans la lettre que le vieil homme a envoyée à sa fille pour courir vers son petit-fils.

Cette histoire est devenue virale sur Facebook et en quelques minutes, elle a touché le cœur de nombreuses personnes. Partagez ce beau geste de grand-père, qui montre qu’ils seront toujours pour votre famille.

