«Man With a Plan» obtient la date de création de la saison 4, CBS planifie «Broke»

Quelque chose d’ancien et de nouveau viendra à l’horaire de CBS ce printemps. Le réseau a annoncé mardi que la quatrième saison de Man With a Plan débuterait le jeudi 2 avril à 8h30 / 7h30, prenant le relais de The Unicorn après la fin de la comédie dirigée par Walton Goggins.

La sitcom de première année Broke, avec Pauley Perrette (NCIS) et Jaime Camil (Jane the Virgin), fera ses débuts le même soir à 21h30, en remplacement du deuxième acte de Carol après la fin de sa propre saison.

L’homme avec un plan met en vedette Matt LeBlanc de Friends dans le rôle d’Adam Burns, un entrepreneur qui prend le relais à la maison lorsque sa femme (oui, Liza Snyder, chère) revient au travail. Kevin Nealon (Weeds), Stacy Keach (Two and a Half Men) et Matt Cook (Clipped) co-star.

Broke, quant à lui, suit une mère de banlieue célibataire (jouée par Perrette) qui est choquée lorsque sa soeur éloignée, le mari extrêmement riche de sa sœur (Camil) et son assistant farouchement fidèle arrivent à sa porte dans le besoin d’un endroit pour vivre après que leur argent se soit asséché vers le haut. «Bien que les différences de classe puissent séparer les femmes, et la taille de la maison et le nombre de personnes qui y vivent mettront à l’épreuve les limites des liens familiaux», dit le journal, «le lien familier de fraternité pourrait être le catalyseur dont ils ont besoin pour restaurer leur relation.”

Natasha Leggero (Another Period), Izzy Diaz (Snowfall) et Antonio Corbo (Brooklyn Nine-Nine) complètent l’ensemble Broke.

CBS avait précédemment annoncé une date de première le 6 février pour Tommy, son drame de mi-saison mettant en vedette Edie Falco en tant que première femme chef de police de Los Angeles.