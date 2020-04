Mane de la Parra présente le film ‘Juan Apostol’ à Pâques

L’acteur Mane de la Parra étoiles dans le film “Juan apôtre le plus aimé”, diffusé à la télévision latino-américaine à Pâques.

Il s’agit d’un film épique produit par José Manuel Brandariz et réalisé par Conrado Martínez.

«C’est une expérience enrichissante à tous points de vue. C’est la vie et l’héritage de Jean l’Apôtre et sa relation avec Jésus de Nazareth, alors même qu’il écrivait des parties importantes du Nouveau Testament. ”

«C’est une histoire qui m’attrape parce que c’est quelque chose de totalement différent de ce que j’ai fait, c’est un défi d’acteur. Ce tournage est une grande expérience. La crucifixion de Jésus. C’était quelque chose de si réel que nous étions tous excités, nous l’avons vraiment vécu. Les lieux, les costumes, le scénario, tout est fantastique. En tant qu’acteur, je cherche à faire des films comme celui-ci, vous cherchez des rôles intéressants et en même temps engageants ».

Après avoir joué dans le feuilleton “La Reina Soy Yo” au Mexique, le compositeur a fait face à ce film, qui est un défi d’acteur pour passer d’un personnage comme “Juanjo” à un personnage biblique.

Dans le cadre de sa préparation, il a pris du poids. De plus, il devait suivre des cours pour travailler sa voix. “J’ai la chance qu’un enseignant m’a aidé à trouver d’autres tons de voix pour le papier, plus chauds”, a-t-il déclaré.

La bande a été filmée entre l’Espagne et le Maroc. «Nous avons tourné au manège militaire et en Galice. Ils savent ce que l’apôtre Jean signifie pour le monde entier, et pour moi c’est un privilège, une responsabilité, une bénédiction “, a-t-il souligné.

De quoi parle Juan Apostol. Le plus aimé?

Cette histoire épique raconte la vie de l’apôtre, qui par la noblesse est devenu le plus aimé. Son héritage est honoré par des millions de pèlerins qui visitent sa tombe chaque année de partout dans le monde.

Livia Brito (La Vierge Marie), Marjorie de Sousa, (María Magdalena), Sisi Fleitas (Santa María Salomé), qui donneront vie aux Trois Marie dans le film agissent également.

Et des personnages tels que l’acteur Arturo Peniche, Brandon Peniche, Alicia Machado, Leonardo García, Boris Izaguirre, entre autres.

Pour en savoir plus sur Juan Apostol

Selon la Bible, Jean l’Apôtre était l’un des disciples les plus remarquables et les plus proches de Jésus de Nazareth, originaire de Galilée.

Témoin d’un des miracles du Seigneur, John décide de tout quitter pour le suivre. Elle a vraiment aimé le Seigneur et a consacré sa vie à prêcher sur l’amour de Dieu. Comme les autres apôtres, il a beaucoup souffert sous les persécutions de cette époque mais Dieu l’a accompagné jusqu’à sa vieillesse.

Faits intéressants: Le plus jeune des 12 disciples, connu comme “le disciple le plus aimé”, Jésus lui a donné le surnom de “fils du tonnerre” et James, le seul des 12 qui n’a pas souffert le martyre, auteur de l’Évangile et les épîtres qui portent son nom, et de l’Apocalypse, un pêcheur de profession, son frère James était également l’un des 12.

