Manhunt: 15 films sous-entendus sur le jeu le plus dangereux

Peu importe ce que quelqu’un pense de l’acte de chasser, il est enraciné dans toutes les cultures du monde. Cependant, ce qui était autrefois un moyen de se procurer de la nourriture est en quelque sorte devenu un «sport» source de division. Alors que les animaux sont le gibier désigné dans la vie réelle, de nombreux films invitent les chasseurs à viser… autre chose.

L’idée de traquer les humains pour le plaisir a notamment été mise au Le jeu le plus dangereux, un conte inspiré de la chasse aux trophées et des safaris. Outre les adaptations directes de la nouvelle de Richard Connell, d’autres films notables sur les chasses à l’homme littérales incluent Turkey Shoot (1982), Hard Target (1993), Surviving the Game (1994), Battle Royale (2000) et, plus récemment, Ready or Not (2019). L’intrigue usée par le temps a été tellement modifiée au fil des ans dans le but de garder les choses relativement fraîches.

Avec Blumhouse’s La chasse dans les salles ce week-end, nous avons rassemblé quinze rappels que même les humains peuvent devenir la proie. Alors, trouvez-vous un endroit sûr où vous cacher parce que ces films sous-entendus sur la chasse aux gens sont prêts à mutiler.

Jeu mortel (1991)

Régler un score ou chercher à se venger sont des motifs courants lors de la conception de ces chasses taboues. C’est le cas du film télévisé Deadly Game de 1991. Un groupe de sept étrangers est amené sur une île où il est poursuivi au nom d’une mystérieuse figure omnisciente appelée Osiris. Comme avec d’autres films avec ce thème, Deadly Game est poussé par une conception de type forte et puis il n’y en avait pas. Tout se déroule de la manière la plus savoureuse possible, mais ce téléfilm violent comprend une délicieuse performance de Roddy McDowall de Fright Night fame.

Punishment Park (1971)

Les faux documentaires ne sont pas beaucoup plus réalistes que Punishment Park. Dans ce faux docuthriller, le président Nixon approuve un plan qui donne aux nouveaux prisonniers le choix entre purger leur peine de façon traditionnelle ou passer trois jours dans l’homonyme du film. A coup sûr, ils choisissent cette dernière option, ce qui implique qu’ils soient chassés par les fédéraux. Cet acte d’accusation mordant et fictif du système judiciaire américain résiste à l’épreuve du temps.

Dark Highlands (2018)

Si vous pouvez aller partout dans le monde pour vous sentir complètement seul, les Highlands écossais semblent être une bonne destination. Pour un homme, son escapade idyllique va directement en enfer lorsqu’un fou masqué vient après lui. La victime est poursuivie sans relâche jusqu’à ce qu’elle n’ait d’autre choix que de riposter. Il y a très peu de dialogue ici, et le travail photographique imite l’ambiance de chaque scène. Les Highlands sombres traînent en théorie, mais le chat et la souris ici gardent les téléspectateurs sur leurs orteils.

Visite shopping (2012)

La thérapie au détail et un faible sentiment d’auto-préservation entraînent des problèmes pour un groupe d’acheteurs russes. En visitant la Finlande pour un consumérisme coordonné, un bus plein de Russes sans méfiance est attiré dans un piège tendu par les résidents cannibales. Shopping Tour, une queue d’aronde divertissante de la comédie noire et de l’horreur des séquences trouvées, est une ligne express vers le chaos micro-budgétaire.

Un million (2009)

Malgré leur popularité sur le petit écran, les émissions de téléréalité basées sur la concurrence ne sont pas exploitées autant qu’elles le pourraient dans les films. Dans le thriller sud-coréen A Million, les concurrents d’une émission de type Survivor endurent sept jours dans un désert australien pour un prix d’un million de dollars. Malheureusement pour eux, personne ne verra jamais leurs débuts à la télévision. Le récit sinistre et sinueux compense largement le fait que A Million est faible en originalité.

Rituels (1977)

Dans le sillage de Deliverance sont venus quelques films basés sur la survie où les citadins sont assiégés par des sadiques de Backwoods. Les rituels ne sont cependant pas un simple écho du film fondateur de John Boorman. Cette entrée de 1977 sur les traqueurs de médecins laissés pour mort dans le désert canadien est à la fois sombre et brutale. Et, si souvent, c’est presque trop douloureux à regarder. Au final, Rituals se démarque en étant aussi non rétrécissant que cruel. Si votre goût pour la barbarie de l’arrière-pays n’est pas encore satisfait, alors consultez Southern Comfort (1981) et Hunter’s Blood (1986).

Sanglant (2011)

La chasse sportive a toujours été critiquée par les militants des droits des animaux. Dans ce documentaire de choc britannique, un groupe de ces personnes capture et joue avec cinq chasseurs de cerfs dans les Highlands écossais. Il n’est pas surprenant que le film ait incité au discours entre les deux côtés de l’argument en question. La stratégie de promotion du film a également déclenché un petit scandale, qui a fait croire à certains que l’incident du film était réel. Néanmoins, Blooded est un exemple vicieux mais totalement fabriqué de tourner les tables de la manière la plus impitoyable.

Slashers (2001)

Des candidats américains non préparés sont opposés à trois tueurs impitoyables masqués – Chainsaw Charlie, Preacherman et Dr. Ripper – dans une émission de téléréalité japonaise populaire. Tant qu’ils restent en vie, ils ont chacun la chance de gagner un jackpot de 1 million de dollars. Slashers est un schlock à petit budget avec une quantité flagrante d’actes intermédiaires. D’un autre côté, cette mise à jour de The Running Man est à la fois une critique grossière et astucieuse de la société moderne.

Série 7: Les prétendants (2001)

Cette satire de la célébrité instantanée par le biais de la télé-réalité montre à quel point certaines personnes iront pour la gloire. C’est tuer ou être tué dans cette dramatique sombre sur des concurrents de tous les temps choisis au hasard. Cette bizarrerie d’un film concerne davantage la psychologie humaine qui pousse six personnes à se pencher si bas. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y ait pas de violence sans faille à l’occasion.

Les zéro garçons (1986)

Il y a peu de films d’horreur qui impliquent le paintball pour commencer, mais, parmi ceux qui sont disponibles, vous ne pouvez pas vous tromper avec The Zero Boys de Nico Mastorakis. Tourné sur les mêmes plateaux que le vendredi 13, partie III, le film suit un groupe de paintballeurs compétitifs se dirigeant vers une cabine isolée après avoir remporté un tournoi. C’est là qu’ils doivent mettre leurs compétences à l’épreuve lorsque des intrus invisibles attaquent. Une atmosphère solide et un rythme réfléchi contribuent certainement à accentuer l’impact de la mort.

Effrayé (2005)

Un voyage scolaire va terriblement mal dans ce film d’horreur thaïlandais. Comme leur bus ne traverse pas un pont forestier suspendu, les étudiants survivants à l’intérieur traversent une forêt à la recherche d’aide. Ce qu’ils trouvent à la place, ce sont des tueurs bien cachés qui attendent tous de retirer les adolescents, un par un. Scared adapte les éléments les plus tortueux de Saw et les met à profit dans ce palpitant quasi-slasher.

Chasse à l’homme (2008)

Cela ressemble à du déjà vu dans ce film norvégien. Par cela, l’histoire commence comme le massacre du Texas Chain Saw. Cela se passe même en 1974. Les similitudes ne s’arrêtent pas là non plus – un groupe d’amis voyageant en fourgonnette finit par être saisi et torturé par des habitants homicides. À partir de ce moment, Manhunt (initialement connu sous le nom de Rovdyr) devient sanglant. Ce film n’est pas un exemple éclatant d’individualité, mais c’est un hommage valable à l’horreur de grindhouse chargée d’effets pratiques louables.

Sauvages (1974)

Matlock lui-même devient méchant dans ce téléfilm de 1974 basé sur le roman de Robb White Deathwatch. Andy Griffith étonne comme l’avocat diabolique qui tire par erreur sur un prospecteur lors d’un voyage de chasse dans un désert. Son guide dans une petite ville, un jeune employé d’une station-service, est le seul témoin, et le personnage de Griffith n’est pas sur le point de le laisser raconter à personne ce qui s’est passé. Une adaptation plus récente, Beyond the Reach, met en vedette Michael Douglas en tant que chasseur.

The Million Game (1970)

Ce joyau caché allemand était en avance sur son temps. A Million Game, produit pour la télévision, suit un homme qui accepte d’être chassé par plusieurs autres hommes. S’il peut survivre pendant une semaine, il sera payé généreusement. Sinon, l’argent va aux chasseurs. Les caméras les suivent pour s’assurer que les téléspectateurs peuvent regarder à la maison. Le même public est également encouragé à aider les proies ou les prédateurs. Peut-être la partie la plus étrange de A Million Game, qui regorge d’idées nouvelles étranges et radicales pour l’époque, est le cadre. Plutôt que de se dérouler dans un monde dystopique et blasé, l’histoire se déroule dans une partie très moyenne de l’Allemagne. Un autre point fort est la capacité du film à générer des conversations importantes sur la crédibilité de la télévision.

Un jeu de la mort (1945)

L’adaptation la plus connue et la plus fidèle du jeu le plus dangereux est un film de 1932 portant le même nom. En 1945, RKO Radio Pictures a publié un remake qui frôle le coup par coup. Les deux films partagent même des images. Comme son prédécesseur, A Game of Death implique un naufragé se jetant à terre sur l’île de Ban, puis chassé par un fou. Pour sa défense, la version ’45 conserve un héros plus pointu qui pose un plus grand défi à son adversaire, qui est maintenant un méchant germanique. Certains pourraient dire de sauter celui-ci en faveur du premier film, également de RKO, mais chacun a ses propres mérites.