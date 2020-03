“Manifest” Saison 2 Episode 12 Photos de mariage: MIchaela et Zeke

Après tant de Sturm und Drang, le manifeste de NBC est sur le point d’accueillir une célébration joyeuse, comme en témoignent ces premières photos de l’avant-dernière heure de la saison 2.

La dernière fois que nous avons écouté le drame familial teinté de surnaturel, Zeke – sur les talons d’une réunion des plus inattendues mais avec une clôture avec son père éloigné – a réaffirmé à Michaela qu’il n’avait pas l’intention de reprendre le traitement par Saanvi, pour peut-être éviter son Date de mort. «À peu près toute ma vie a été consacrée au regret et à la tristesse. Mais je ne veux pas en finir comme ça », a-t-il dit. «Je veux sortir selon mes conditions, avec l’amour de ma vie, en faisant un souvenir de plus que je peux emporter avec moi.» Et sur cette note, il a sorti un anneau brillant. “Veux-tu m’épouser, Michaela?” Il a demandé. Après un moment de choc, Mick a répondu: «Oui! Oui.”

Dans le prochain épisode, intitulé «Indicatif d’appel» et diffusé le lundi 30 mars à 10 / 9c, Ben & Co. transforme la maison Stone en un lieu de mariage ersatz. Parmi les photos exclusives obtenues par TVLine, nous voyons Michaela prendre le travail de son frère, aux côtés d’une Grace rayonnante. Ci-dessous, nous espions un moment entre Zeke et Jared – le précédent fiancé de Mick offrira-t-il sa bénédiction? Et sur la photo ci-dessus à droite, le marié attend sa fiancée.

Mais le mariage se déroulera-t-il sans accroc?

Après tout, ailleurs dans l’épisode, Jared et Drea tenteront d’extraire une confession de Jace, Pete et Kory, le trio de revendeurs de méthamphétamine que nous venons de rencontrer et qui feraient n’importe quoi pour se venger de Michaela. En outre, Saanvi sollicitera de l’aide pour se protéger du major jusque récemment en sommeil.

Dans la perspective de la finale de la deuxième saison de Manifest (diffusée le 6 avril), le showrunner Jeff Rake a déclaré à TVLine: «La force du mariage et du partenariat de Ben et Grace sera mise à l’épreuve… plus qu’elle ne l’a été depuis notre première rencontre. Tout comme l’amitié entre frère et sœur Ben et Michaela. Le s – t va frapper le ventilateur. ”

