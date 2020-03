“Manifest” Saison 2: Josh Dallas en avant-première sur les appels explosifs, Wild Finale

Le manifeste de NBC se dirige vers un mariage (rapide), maintenant que le terminal Zeke a posé la question à Michaela. Mais l’appel le plus pénible à ce jour – et / ou les sinistres figures de l’ombre – RSVP pour ce jour autrement heureux? Josh Dallas a parlé à TVLine des derniers épisodes de la saison 2 du thriller surnaturel, diffusés les 30 mars et 6 avril (les lundis à 10 / 9c).

TVLINE | Je regarde ces photos de Ben enfilant des lumières festives pour le mariage de Michaela dans l’épisode de cette semaine. La famille Stone appréciera-t-elle un peu de répit ici?

Le mariage est une bonne chose. C’est un peu de lumière dans l’obscurité. Ben est contrarié par la décision de Michaela de se marier, mais il comprend qu’elle aime Zeke et c’est la demande d’un mourant et elle veut le rendre heureux. Je pense que cela donne à chacun quelque chose sur lequel se concentrer, car il a un sens, et le sens nous aide à tolérer toutes les choses que tout le monde traverse.

TVLINE | Mais si je suis Zeke, ai-je acheté mes dernières bananes vertes? Mec a l’air assez rude ces jours-ci.

C’est possible. Ça n’a pas l’air bien, il a l’air extrêmement malade, car les engelures le dépassent. Quoi qu’il arrive avec Zeke et son destin, c’est extrêmement important les leçons que nous en tirons.

TVLINE | Doit-on s’inquiéter de nouveaux appels qui atténueraient l’humeur du jour du mariage?

Bien sûr! [Laughs] Il y a des appels dans cet épisode qui nous poussent vers la fin de la saison, et ils sont importants.

TVLINE | La semaine dernière, nous avons mis des visages sur les sinistres figures d’ombre, [showrunner] Jeff [Rake] décrit comme «trois des personnages les plus importants de la saison». C’est sûr de dire que ces gars-là ne sont pas vos revendeurs de méthamphétamine?

Absolument. Ils vont s’avérer extrêmement importants pour l’histoire des Stones à l’avenir – jusqu’à la fin de cette saison et, avec un peu de chance, dans la saison 3.

TVLINE | J’entends également que le lien entre Ben et Michaela sera testé comme jamais auparavant.

La relation entre Michaela et Ben est testée de manière énorme, en termes de la façon dont ils se soutiennent toujours. Ils sont poussés à l’extrême. Un extrême effrayant.

TVLINE | Qu’avez-vous le plus apprécié dans la saison 2?

J’ai apprécié les appels qui nous poussent, espérons-le, à une réponse ou à une «ouverture de porte» au mystère de ce qui est arrivé à [the 828ers]. J’aime la façon dont cela les a poussés à l’idée que cela s’est déjà produit auparavant.

TVLINE | Celui qui appelait avec la tempête était sauvage. Dès qu’Olive a fait remarquer qu’il ne pleuvait en fait pas dehors, j’étais comme quoi ??

Droite? Ce qui est le plus excitant pour moi dans la saison 2, c’est qu’elle a poussé la mythologie du spectacle dans un domaine différent, où si nous avons la chance d’entrer dans la saison 3, nous pouvons vraiment commencer à nous accrocher à quelque chose et à plonger dans la partie exaltante de le plus grand mystère. Et j’espère trouver des réponses. J’aime aussi la façon dont nous avons vu Ben se rendre compte que les appels les mènent quelque part.

TVLINE | C’est vrai, même il a dû se demander s’ils étaient formés pour servir une sorte de scénario de «fin du monde».

Exactement. En voyant l’appel sauver la vie de Grace et sauver la vie de son bébé, il se rend compte qu’il doit changer sa façon de penser à ces choses, et cela a été un grand voyage pour lui.

TVLINE | Le Major est absent du jeu d’échecs depuis le début de la saison. La reverrons-nous?

Ohhhh, attend juste. Attendez juste de voir ce qui se passe avec le Major dans la finale de la saison! Comme un mauvais sou, elle va se présenter.

TVLINE | Que voulez-vous dire d’autre sur la finale? Quel genre de séquence finale obtenons-nous?

La fin de la finale va juste être, «Holy s – t. Où ça va maintenant? ” [Laughs]

TVLINE | Cela indique-t-il ce que serait la saison 3 ou recontextualise-t-il tout ce que nous pensions savoir jusqu’à présent?

Ça va faire les deux. Cela va indiquer où nous allons aller dans la saison 3; cela va lier une certaine idée de ces appels et de la façon dont nous les utilisons; et je pense que ça va aussi poser plus de questions. C’est ce que nous voulons! Si nous avions toutes les réponses et qu’ils avaient des jours heureux tous les jours, pourquoi regarderions-nous ?? [Laughs] Mais oui, la fin de la saison est époustouflante.

