Mannie Fresh pense qu’il a gagné la bataille contre Scott Storch

Mannie Fresh arrive à sa propre défense concernant sa récente bataille de beat contre son collègue producteur, Scott Storch, sur Instagram en direct la semaine dernière, affirmant que les règles n’étaient pas assez claires et que, finalement, il était le vrai gagnant. Après que Mannie et Scott se soient affrontés mercredi dernier dans une bataille des beat-makers, Scott a été déclaré à l’unanimité champion. Cependant, beaucoup ont souligné que, malgré un vaste catalogue de hits, Mannie a exclu des tonnes de son meilleur travail. Le producteur a depuis expliqué son raisonnement pour avoir laissé de côté certains de ses plus grands prétendants, notant qu’il avait l’impression que la bataille était purement hip-hop.

“Je veux dire, si c’est du hip-hop, ça doit être du hip-hop”, a-t-il déclaré aux hôtes du Breakfast Club. “On m’a dit que c’était une bataille de beat hip-hop. Je ne savais pas que c’était une bataille de beat R&B.” Il admet qu’il aurait certainement pu “aller plus loin” dans ses choix; cependant, il a finalement été en désaccord avec son choix, “Back That Azz Up” par Juvenile, résultant en un match nul avec le choix de Scott, “Still D.R.E.” par le Dr Dre, dans le tour final. Bien qu’il ne regrette pas d’avoir participé à la bataille, car cela a exposé une nouvelle génération au nombre de succès réalisés par les mêmes producteurs, il pense qu’il était le vrai gagnant.

“Certaines de ces chansons [he] n’a pas fait “, a souligné Mannie, se référant à la façon dont certaines des chansons choisies par Scott n’étaient coproduites que par lui plutôt que par sa propre production.” J’ai respecté les règles. Ce sont des chansons que Mannie Fresh a produites. “Bien qu’il ait estimé que les règles de la bataille, qui étaient organisées par les adversaires de la bataille récents, Swizz Beatz et Timbaland, n’étaient pas claires, Mannie s’abstient de parler négativement de Scott lui-même.” Ils doivent faire mieux travail à mettre cela ensemble “, at-il dit.

Regardez l’interview complète du Breakfast Club ci-dessous et faites-nous savoir si vous êtes d’accord avec Mannie.

