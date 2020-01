Mant Samantha Markle pense que laisser Harry et Meghan de la famille royale est la faute de l’ancienne actrice

Samantha et Meghan Markle – Photo: Twitter

La demi-sœur de Meghan pense que le départ du couple de leurs fonctions royales est dû à la critique de Meghan.

Samantha Markle pense que le départ du prince Harry et de la duchesse Meghan de la famille royale est dû à sa demi-sœur.

La demi-sœur de l’ancienne actrice de «Suits» estime que Meghan est à blâmer pour l’annonce du duc et de la duchesse de Sussex de démissionner en tant que membres «aînés» de la famille royale la semaine dernière.

Elle a déclaré: “Je pense que c’était votre décision parce que je n’étais pas satisfaite des critiques qui avaient été faites publiquement”.

Samantha, qui n’a pas parlé à la duchesse Meghan depuis 2014, a également critiqué sa demi-sœur pour ses deux visites caritatives cette semaine au milieu du drame entourant la sortie de Sussex, qualifiant cela de “truc de relations publiques”.

S’exprimant sur ITV’s This Morning, il a ajouté: «À mon avis, elle est quelqu’un d’autre et vous savez, quand j’ai vu cela, je l’ai ressenti comme un truc de relations publiques. Ma première question était «combien de manteaux et de paires de bottes votre garde-robe a-t-elle donnés aux femmes du refuge? Comment étaient les dons? et, par conséquent, je crois toujours que les événements publics sont utiles et sensibilisent. Mais, vraiment, les personnes en situation de crise désespérée ont besoin de dons et d’aide. »

La duchesse Meghan est revenue à Vancouver, au Canada, maintenant avec son fils Archie, tandis que le prince Harry reste au Royaume-Uni pour exercer ses fonctions royales après une rencontre avec sa grand-mère, la reine Elizabeth, son père, Le prince Charles et son frère, le prince William.

Après la réunion tenue plus tôt cette semaine, la Reine a publié une déclaration qui disait: «Aujourd’hui, ma famille a eu des discussions très constructives sur l’avenir de mon petit-fils et de sa famille. Ma famille et moi soutenons pleinement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille. Bien que nous aurions préféré qu’ils restent des membres de la famille royale qui travaillent à plein temps, nous respectons et comprenons leur désir de vivre une vie plus indépendante en famille tout en restant une partie précieuse de ma famille. Harry et Meghan ont clairement indiqué qu’ils ne veulent pas dépendre des fonds publics dans leur nouvelle vie. Par conséquent, il a été convenu qu’il y aura une période de transition au cours de laquelle le Sussex passera du temps au Canada et au Royaume-Uni. Ce sont des problèmes complexes pour ma famille et ils seront résolus, et il y a encore beaucoup de travail à faire, mais j’ai demandé que des décisions finales soient prises dans les prochains jours. »

