Manu Zapata se souvient de Los Lobos dans ‘Qui veut être millionnaire?’ avec cet événement clignotant

Si la semaine dernière, le candidat de «Qui veut être millionnaire? C’était Alberto Sanfrutos, Cette fois, c’est un autre membre de Los Lobos de ‘Boom!’, Manu Zapata, celui qui aspire au million d’euros de bateau. Il retrouve ainsi Juanra Bonet, mais cette fois dans un autre espace télévisuel.

Manu Zapata, dans ‘Qui veut être millionnaire?’

Manu Zapata est le plus jeune membre de Los Lobos mais pas le moins expérimenté. Bonet l’a présenté comme “l’élite des candidats”, puisque En plus de prendre près de six millions d’euros dans «Boom!», Il a été supermagnétique dans «Know and win». “Rien de moins qu’un million d’euros n’en vaut plus la peine, non?” le présentateur lui a demandé amusé. “C’était exceptionnel, nous ne pensions pas que nous allions aussi loin“, Zapata a sincèrement répondu.

Précisément, dans une question ultérieure, Il pourrait faire un clin d’œil à ses loups avec une comparaison. Le candidat a dû écarter des options le nom qui n’appartenait pas à l’un des évangélistes. “Il y en avait quatre, et ils sont généralement récités dans l’ordre”, commença Zapata. Bonet le conduit à énumérer ses compagnons en les comparant aux évangélistes: “Eh bien, Erundino, Valentín, Manu et Alberto“, a-t-il dit en se souvenant de ses amis, avec lesquels il avait obtenu un record Guinness dans” Boom “.

Votre ancien lien avec le programme

Lorsque Juanra Bonet a demandé à Manu Zapata ses aspirations pour cette nuit, le candidat a avoué une chose: “En son temps, j’ai participé à «50 par 15», mais il n’a pas été délivré“, a-t-il répondu en se référant à la première version qui existait de” Qui veut être millionnaire? “, diffusée sur Telecinco de 99 à 2001. Sans aucun doute, Zapata a été un homme de compétition, qui lui ont donné beaucoup de joies.

.