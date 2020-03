Maradona embrasse Carlos Tevez sur les lèvres à son retour dans la Bombonera | .

La légende du football argentin Diego Armando Maradona apparaît dans une vidéo qui est rapidement devenue une tendance après avoir donné un baiser au joueur de football argentin Carlos Tevez.

Les internautes ont rapidement commencé à partager la vidéo susmentionnée sur leur compte Twitter respectif, devenant ainsi une tendance.

Toute nouvelle liée à Maradona Ce sera toujours quelque chose que les fans de football veulent voir non seulement pour être une légende, mais aussi pour la durée et la controverse de leur carrière.

Vous pourriez être intéressé: Jared Leto avoue qu’il était sur le point de perdre la vie

Il est connu comme l’un des meilleurs joueurs du football football Dans l’histoire de l’équipe nationale argentine, quiconque aime ce sport connaîtra son nom presque immédiatement et même ceux qui ne sont pas fans de football connaissent également son nom.

“Le baiser sur la bouche entre Diego Maradona et Carlos Tevez sera sans aucun doute l’un des événements les plus viraux de la dernière journée de la Super League argentine. Il a été donné quelques instants avant le match entre Boca Juniors et Gymnastique et Escrime dirigé par le célèbre ancien footballeur” “, EFE a partagé sur Twitter.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Dans la vidéo, vous pouvez voir le jeune futuriste s’approcher de Diego Armando et quand il le salue, il le prend de son visage et ils s’embrassent sans protestation, il semble qu’ils aient apprécié depuis la fin ils se sont embrassés.

LE POINT ENTRE TEVEZ ET MARADONA # SuperligaxFOX | C’était le baiser entre Carlitos et l’entraîneur de gymnastique La Plata, qui a tenu parole, car dans la semaine, il avait dit “qu’il allait se couper la bouche” à Apache. pic.twitter.com/U6Ysu3L4gv

– FOX Sports Argentine (@FOXSportsArg)

8 mars 2020

Si vous êtes un admirateur de l’ancien footballeur et entraîneur, vous serez ravi de savoir qu’il existe déjà un documentaire en son honneur alors n’hésitez pas à le chercher pour en savoir un peu plus sur sa vie géniale.

Le documentaire est une approche très efficace car nous ne voyons pas la vieille Maradona, maintenant 58 ans, mais jusqu’à la fin.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Le film comprend des images impressionnantes des célébrations, dans les vestiaires et en Argentine, où il est considéré comme un sauveur.

Plus de gloires viendraient avec Naples, où après le titre de champion, les gens ont célébré pendant des semaines, et une affiche dans le cimetière raconte les morts: “Ils ne savent pas ce qu’ils ont raté”, il est donc essentiel que vous le voyiez.

Lire aussi: Jennifer López a la cu … la plus belle chose que j’ai vue: Maradona

.