Marc devient le deuxième expulsé et joue dans un triste adieu

TVE a offert le lundi 3 février le deuxième volet de «Masters of couture 3», qui a laissé les juges de très bon goût après avoir vu le haut niveau que les participants à cette édition apportent. “Nous n’avons jamais vu une chose égale. Votre travail a été incroyable pour un programme deux“Caprile a reconnu. Bien qu’ils aient refusé d’évaluer les résultats pour cette raison, Raquel Sánchez Silva a rappelé que les règles indiquaient qu’ils devaient expulser l’un des stagiaires. Lors du test d’élimination, les candidats ont été confrontés à la diversité des tailles et avaient qui confectionnent des vêtements qui mettent en valeur les vertus des modèles, animés par Vicky Martín Berrocal, designer invitée dans ce défi.

Lorenzo Caprile, María Escoté et Palomo Espagne ont reconnu avoir pris une décision difficile mais que Marc a finalement été le deuxième expulsé de la saison. Caprile a expliqué que le vêtement qu’il avait confectionné aurait pu être le vainqueur du test s’il l’avait terminé à temps. Cependant, ce n’était pas le cas et, ne gérant pas bien les minutes qu’ils avaient à faire, le candidat a été choisi pour quitter l’atelier.

Marc dans ‘Sewing Masters’

Les compagnons de Marc ont été très surpris de son expulsion et ont regretté son départ, en particulier Borja. Avant que la couturière ne parte, la présentatrice a voulu savoir si elle continuerait dans le monde de la mode: “N’arrêtez pas de concevoir, n’arrêtez pas de faire ce que vous faites”, a demandé Raquel Sánchez Silva. “Vous avez un avenir clair dans la mode et l’industrie“, A souligné Palomo Espagne.

Begoña et Brava ont remporté le premier test

Le premier défi auquel ils ont dû faire face les candidats devaient concevoir une mini-jupe typique des années 60 et à côté d’eux Maria Escoté a également cousu. La gagnante de l’Eurovision de 1968, Massiel, était l’invitée de l’événement et a raconté toute l’histoire derrière la célèbre robe avec laquelle elle a participé au festival européen. Tout en travaillant sur leurs vêtements respectifs, certains des participants ont commis diverses infractions telles que le partage de fils et ont été pénalisés pour cela. Margarita, Marc et David étaient les pires chômeurs à cause de leurs créations tandis que Brava et Begoña brillaient avec leurs minijupes.

Plus tard, lors du test en plein air, les apprentis ont dû confectionner deux robes Nice Things à l’ISEM Fashion Business School, située au siège de Madrid de l’Université de Navarre. Comme d’habitude, pendant les 90 minutes fournies par les «maîtres de la couture», il y a eu des problèmes dans l’équipement, principalement dans l’orange formée par Oxiana, Borja, Arantxa, Fran, Margarita et dirigée par Begoña. Malgré que ses compagnons se plaignaient d’avoir un capitaine qui ne les traitait pas très bien, l’équipe a été sauvée pour avoir fait le meilleur vêtement.

.