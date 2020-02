Marc Maron End Times Fun Trailer – / Film

Marc Maron apporte sa propre marque de comédie «tout est terrible» à son dernier stand-up spécial, Marc Maron: le plaisir de la fin des temps. Comme vous pouvez probablement le supposer à partir du titre, Maron va aborder le destin et la tristesse de notre époque actuelle, où tout a constamment l’impression d’être en feu et / ou sous l’eau. Cela peut ne pas ressembler à une recette de comédie, mais Maron est un pro, donc il a ça. Regardez la bande-annonce de Marc Maron: End Times Fun ci-dessous.

Marc Maron End Times Fun Trailer

Marc Maron a un style de comédie tout à fait unique. Tout est dans sa livraison, qui est à la fois nonchalante et coupante. Ses blagues ne sonnent pas vraiment comme des blagues, et bien que ce ne soit pas un style qui fonctionne pour tout le monde, il est capable de s’en sortir et de trouver des moyens de rendre drôle la misère absolue. Et il recommence avec End Times Fun, son troisième spécial stand-up avec Netflix. Voici un synopsis:

La fin est proche dans le dernier stand-up spécial Netflix de Marc Maron, End Times Fun. Dans son style de comédie crue, honnête et stimulante, Marc aborde la tentative de «rester éveillé», l’importance de prendre le curcuma, la vie avant les téléphones portables, et de vacciner les enfants contre la rougeole, les oreillons et les cinéphiles de Marvel.

Se moquer des fans de films Marvel, dites-vous? Je suis sûr que ça passera bien sur Twitter dot com.

En tant que curmudgeon certifié moi-même, j’ai toujours hâte de voir les perspectives quelque peu sombres de Maron, tout en réalisant que ce n’est pas pour tout le monde. Mais bon, je vais essayer. Maron est resté occupé depuis sa dernière spéciale de stand-up, Too Real 2017. Il a son podcast populaire WTF avec Marc Maron, il est un habitué de GLOW de Netflix, et bien sûr, il est récemment apparu dans Joker pendant environ dix secondes (sérieusement, ce film avait besoin de plus de Marc Maron). Il doit également apparaître dans deux biopic musiciens différents – Stardust, qui parle de David Bowie, et Respect, qui se concentre sur Aretha Franklin.

Marc Maron: End Times Fun sera lancé à l’échelle mondiale sur Netflix le 10 mars 2020.

