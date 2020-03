March Mayhem: 23 films d’horreur, émissions de télévision et jeux qui feront leurs débuts en mars 2020!

Si vous pensiez pouvoir dormir facilement pendant le mois de Mars, détrompez-vous. Il y a une véritable cavalcade de chair de poule au cours des quatre prochaines semaines, alors préparez vos calendriers parce que vous ne voudrez manquer aucun de ces films, émissions de télévision et jeux vidéo horribles!

Le raz de marée de la nouvelle horreur commence à rouler le 5 mars, avec le début de Castlevania: Saison 3 sur Netflix, poursuivant les violentes aventures animées d’Alucard. Sortez ensuite de la maison le 6 mars, lorsque Max Pachman Sous nous fait ses débuts en salles. Le nouveau thriller d’horreur met en vedette Lynn Collins et raconte l’histoire de travailleurs sans papiers détenus par un riche couple américain.

Ou, si vous devez absolument rester à la maison le 6 mars, vous pouvez également profiter de plus d’histoires de terreur en streaming. Rampeurs, le dernier épisode de Hulu Dans le noir, une série mensuelle de films d’horreur centrés sur les fêtes populaires, injecte des échanges de corps extraterrestres dans la Saint-Patrick. Plus sur Netflix, le thriller tueur en série espagnol Meurtres jumeaux: le silence de la ville blanche fait ses débuts.

Et, bien sûr, la série d’anthologie d’horreur / fantastique Histoires étonnantes fait son retour tant attendu le 6 mars, après des décennies de pause. Les abonnés à Apple TV + recevront de nouveaux épisodes de réalisateurs comme Sylvain White (Slender Man), Susanna Fogel (The Spy Who Dumped Me) et plus encore.

Rendez-vous sur Shudder le 12 mars, car c’est à ce moment que le thriller surnaturel La chambre fait ses débuts. Le thriller parle d’un couple qui emménage dans une maison avec une pièce magique, où tout ce que les propriétaires souhaitent se matérialise. Cela semble être un cadeau, mais comme le film est diffusé sur Shudder, il y a probablement un hic.

Une tonne de nouvelles horreurs tombent le 13 mars, alors vous voudrez peut-être commencer à économiser maintenant. C’est d’abord et avant tout le film dont tout le monde a parlé: La chasse, qui a été retardé par rapport à l’année dernière après une controverse sur son sujet. Le film présente une nouvelle tournure du jeu le plus dangereux, en représentant un groupe de conservateurs pourchassés par de riches libéraux et en leur reprenant tour à tour la violence.

Également théâtres, Vin Diesel est ramené d’entre les morts avec des superpuissances et aucun souvenir. Injecté de sang est le premier long métrage de réalisation de Dave Wilson, qui a auparavant travaillé sur des cinématiques et des bandes-annonces pour des jeux vidéo comme Bioshock Infinite et Star Wars: The Old Republic – Knights of the Eternal Throne. Si ce n’est pas assez de terreur théâtrale pour vous, découvrez le thriller surnaturel italien Cruel Peter, sur le fantôme d’un garçon méchant qui se déchaîne par un archéologue, ou vous pouvez aller voir MAMAN. Mères des monstres, un thriller sur une femme qui soupçonne son fils de devenir un tireur d’école.

Mais attendez, il y a encore PLUS le 13 mars! Il y a quatre débuts d’horreur sur Netflix seul, y compris la série d’anthologie d’horreur norvégienne Bloodride, la série islandaise de tueur en série Les meurtres de Valhallaet le nouveau film de tueur en série Filles perdues, avec Amy Ryan, Thomasin McKenzie et Gabriel Byrne. Et sur Amazon Prime, vous pouvez regarder la nouvelle série limitée Le cheval pâle d’Agatha Christie, sur un mystère de petite ville qui tourne autour de trois sorcières présumées.

Les fans de robots et d’existentialisme seront sans aucun doute heureux le 15 mars, lorsque la troisième saison de HBO Westworld fait ses débuts. Et les fans des Winchester Brothers devraient se préparer à les suivre jusqu’à leur destination finale, comme la dernière saison de «Surnaturel»Déménage aux lundis pour sa conclusion épique sans aucun doute. Et le 18 mars, sur la chaîne Travel Channel, vivez les horreurs du crime réel dans True Terror avec Robert England, une série télévisée en six parties animée par l’original Freddy Krueger lui-même!

Chut! Entends-tu cela? Espérons que non, car les monstres méchants et meurtriers qui détestent les bruits forts sont de retour Un endroit calme Partie II, qui met en vedette Emily Blunt alors qu’elle entreprend un voyage dangereux avec sa famille dans un paysage post-apocalyptique silencieux. La suite du hit smash surprise arrive en salles le 20 mars, aux côtés du dernier de Quentin Dupieux (Rubber), Peau de cerf, un film d’horreur sur un homme obsédé par une veste en – vous l’avez deviné – en peau de daim.

Mais qu’en est-il de tous ces films et émissions de télévision? Et l’horreur interactive? Le 20 mars apporte également Doom Eternal, le dernier jeu de tir à la première personne infernal de la franchise populaire. Doom Eternal sera disponible sur PS4, PC, Stadia et Xbox One, avec une nouvelle réédition de Doom 64, qui peut être acheté pour PS4, PC, Switch et Xbox One. Et si cela ne vous suffit pas, Lunes de folie apporte l’horreur cosmique à la PS4 et à la Xbox One le 24 mars, pour encore plus de cauchemars sur Mars!

Quoi, vous en voulez plus?! Comment pourriez-vous en vouloir plus?! Très bien, consultez Shudder le 26 mars pour les débuts de Daniel n’est pas réel, un film d’horreur sur un enfant traumatisé dont l’ami imaginaire peut être plus qu’un mécanisme d’adaptation et peut être une sorte de monstre.

Laquelle de ces horribles nouvelles sorties vous passionne le plus pour mars…?