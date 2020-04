– Marco Antonio Solís “El Buki” a été découvert comme jamais auparavant et en pleine quarantaine

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Marco Antonio Solís Il a publié un album avec deux photographies sur son compte Instagram officiel où il était vu comme presque jamais, avec très peu de vêtements et dans une pose complètement détendue.

En pleine quarantaine en raison de l’épidémie dans le monde en raison de la contingence sanitaire actuelle, le chanteur mieux connu sous le nom de “El Buki” a fait fureur sur les réseaux sociaux en partageant une paire d’images dans lesquelles il a montré son corps torse nu, avec une serviette , téléphone portable à la main et montrant les jambes.

Apparemment, l’isolement social a amené diverses célébrités à montrer plus de leur quotidien, dissipant ainsi les doutes de leurs partisans sur la façon dont ils vivent la période d’isolement social ou sur leurs activités pendant cette éventualité.

Pour cette raison, l’auteur-compositeur-interprète ne pouvait ignorer la tendance à laquelle se sont joints acteurs, chanteurs et autres célébrités du monde du divertissement, du sport et même de la politique.

Allongé sur une couchette où vous pouvez voir l’herbe dans un jardin en arrière-plan, le Mexicain de 60 ans a interrogé les 2,2 millions d’adeptes qu’il a sur le réseau social et a écrit: “Avec ou sans lunettes”.

“El Buki” voulait savoir ce que ses fans pensent de son apparence, avec ou sans lunettes de soleil. Comme prévu, la publication a rapidement obtenu beaucoup de likes et jusqu’à présent, elle a déjà dépassé 77 000 likes.

L’interprète de tubes comme “Si tu n’étais pas parti”, “Où sera mon printemps” et “Comment suis-je tombé amoureux de toi” a ajouté quelques hashtags très importants, qui montrent son attitude dans ces moments difficiles que le monde traverse, tels que ” plus unis que jamais »,« je reste chez moi »et« relax ».

Marco Antonio Solis a eu le détail de donner à son photographe le crédit qu’il mérite, car c’est sa femme, Cristy Solís.

Dans la publication sexy de Marco Antonio est venu une pluie d’éloges, mais celle qui a attiré le plus l’attention était celle de l’amour de sa vie, qui a commenté: «Dans les deux sens, mon amour. Pour mémoire, je veux des photos tout de même ».

Un aussi célèbre qui a rejoint les messages pour «El Buki» était la grupera Ana Barbara, qui en a profité pour adresser ses salutations à son ami et collègue, “Un câlin à la famille, cher ami!” et le présentateur de télévision spécialisé dans la sphère régionale mexicaine Chicuela, qui lui a fait connaître ses sentiments avec un bref, “Woooooow.”

Photo: Instagram / marcoantoniosolis_oficial

Il y a deux mois, la femme de “El Buki” a fêté son anniversaire et a étonné son physique. La femme qui a volé le cœur du Mexicain a une beauté qui a captivé la chanteuse pendant plus de deux décennies.

Cristy Solís est sans aucun doute devenue l’une des femmes préférées sur les réseaux sociaux, où son physique impressionnant est salué par les internautes. Le 24 février, la mannequin cubaine a fêté son anniversaire et a partagé une image via son compte Instagram dans laquelle elle montre à quel point elle reste à son âge.

La femme de l’interprète a profité du moment pour partager avec ses fans à quel point elle se sent bénie de pouvoir célébrer une autre année de vie.

JOYEUX ANNIVERSAIRE 🎉 POUR MOI! Aujourd’hui, le 24 février, je célèbre l’année de la vie avec la main de Dieu, ma famille et mes amis et amis, une vie bénie car elle me donne un an de plus. Je remercie mon Dieu car il m’a permis de parcourir des chemins inattendus. Félicitations car vous êtes né un jour merveilleux comme aujourd’hui! Vous êtes né sur une île 🇨🇺 🇨🇺 pleine d’adversités mais pleine de joie où vous étiez profondément heureux !!! Je vous félicite pour tout ce que vous avez vécu et survécu à de nombreuses situations et vous êtes ici fermement. Pour votre persévérance, pour votre bravoure, pour votre intégrité, pour votre passion, vos efforts et votre dévouement, pour les batailles gagnées et aussi les perdues . Des réalisations, des triomphes, aussi des erreurs. Je remercie ceux qui m’apportent amour, joie et bonne humeur. À ceux qui sont devenus ma paix absolue et aussi le pire de mes enfers !! Aux personnes qui ont rendu la vie difficile grâce à vous aujourd’hui, je suis plus forte 💪🏼 À l’amour transparent, pur et inconditionnel que seule une mère peut donner! Parce que Dieu m’a vraiment envoyé le meilleur guerrier qui soit à mes côtés. Sans conditions, à mes filles @alisonsolis_ & @marlarachelsoliss qui sont venues me donner un enseignement constant. LA VIE! À mon complice depuis plus de 2 décennies @marcoantoniosolis_oficial. Pour être mon équilibre et une partie de mes folies! Je suis née fille unique mais j’ai des sœurs dans la vie qui, en plus d’être mes anges gardiens, lui donnent vraiment le vrai sens de ce que signifie être un ami! Merci de m’aimer avec mes vertus et mes défauts. LA VIE !!! Je ne fais que le vivre et l’aimer intensément, passionnément chaque jour. Je vous célèbre aujourd’hui et tous les jours! . . – PLEIN D’AMOUR ❤️.-PLEIN DE GRATITUDE 🙏🏻. -PLEIN DE VIE 💃🏼.-PLEIN D’AMOUR ❤️.-PLEIN DE VIVRE 💃🏼. – PLEINE DE GRATITUDE 🙏🏻 LET LOVE LOVE. . . # février24 #undiacomohoy #blessedbeyondmeasure #cristysolis #cristystyle #graciaaDios #graciasalavidaquemehadadotanto #ihavethemostincreidlefamily #ihavethemostamazingfriends

Un post partagé par ristCristian Solis💓 My World.👑 (@cristy_solis) le 24 février 2020 à 11h46 PST