Marco Ferri (‘GH VIP 5’), confiné à Milan par le coronavirus, raconte l’urgence sanitaire en Italie

L’Italie est l’un des pays qui souffre le plus de la crise des coronavirus, avec plus de 15 000 personnes infectées et 1 000 décès. Milan, principale source de contagion, a fini par demander à sa population de s’isoler chez elle pour tenter de stopper les infections. «Save me» voulait savoir de première main comment la situation se déroule là-bas en parlant à Marco Ferri.

Marco Ferri à propos de «Sálvame»

Le participant de «GH VIP 5» a expliqué à partir d’une connexion en direct depuis sa maison à Milan la situation difficile qui existe là-bas. “La situation est apocalyptique, tous les magasins sauf les supermarchés et les pharmacies sont fermés. Le problème n’est pas tant les morts, qui sont nombreuses, mais les gens ont appris avec beaucoup de retard l’énorme urgence sanitaire“at-il exprimé.

“Dans les hôpitaux, les médecins doivent décider qui vit et qui décède. Ils retirent les respirateurs pulmonaires des personnes âgées pour les donner aux plus jeunes “, a-t-il dit grossièrement.” J’ai parlé à des pneumologues qui sont des amis à moi et ils m’ont dit que ces mesures ont été prises en guerre, où ils devaient décider qui devait mourir et qui ne dépendait pas de qui est le plus susceptible de mourir. “

Apprenez de l’Italie

Marco Ferri a confié à Carlota Corredera une situation difficile, et c’est que, selon ses mots, l’Italie s’est effondrée en matière de santé en n’ayant plus de ressources. Par conséquent, le modèle a appelé L’Espagne a dû apprendre de ce qui s’est passé dans son pays. “Il est très important que vous compreniez que vous êtes très chanceux parce que vous nous avez, que nous traversons une situation dans laquelle vous pouvez encore avoir une avance et agir“Ça comptait.” Les mesures sont de rester à la maison et de ne pas sous-estimer le problème. Tout le monde ici a sous-estimé le problème et les médias nous ont mal informés, nous disant que quiconque avait le coronavirus avait une très mauvaise toux et de la fièvre et que la plupart des gens étaient asymptomatiques. “

