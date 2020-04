Mardi 21 avril: Finale de la série «Empire», retours «Flash»

HISTOIRES CONNEXES

Dans les derniers classements télévisés, Fox’s Empire a terminé sa série de six saisons avec un total de 2,94 millions de téléspectateurs et un taux de démonstration de 0,8, atteignant ses meilleurs chiffres depuis le début et la mi-octobre.

Les lecteurs de TVLine ont donné à la série ersatz ender une note moyenne de «C.»

Menant à la fausse nale de mardi, la course d’adieu d’Empire – qui a été annoncée en mai dernier – affichait en moyenne 2,6 millions de téléspectateurs et une note de 0,73, en baisse de 40% dans les deux mesures de la saison 5, diffusée le mercredi.

Même ainsi, une partie significative de l’héritage de la savonnière aux heures de grande écoute sera à tout jamais sa course de recrue étonnante, au cours de laquelle son audience a augmenté chaque… seule… semaine, passant de 9,9 millions à 16,7 millions de téléspectateurs au total, tandis que sa cote de démonstration a également régulièrement augmenté (plongeant uniquement une fois) de 3,8 à 6 frickin’-5.

Les producteurs de Fox et d’Empire espèrent pouvoir revenir pour tourner la finale de la série OG une fois que cela sera sûr.

