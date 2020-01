Mardi 21 janvier: Pilote dérivé «Arrow», Saison 5 «Legends»

HISTOIRES CONNEXES

Le pilote dérivé planté d’Arrow mardi soir a attiré 921 000 téléspectateurs au total – un sommet de la saison, à l’exception de l’épisode croisé – et une note de 0,3, se maintenant stable dans la démo par rapport à sa finale d’automne. Les lecteurs de TVLine ont attribué à l’avant-dernier épisode de la série une note moyenne de «B», 65% d’entre eux affirmant qu’ils regarderaient «absolument» Green Arrow et les Canaries.

Poursuivant la soirée de la CW, Legends of Tomorrow a ouvert la saison 5 avec 721K et 0,2 (TVLine reader grade “A-“), en baisse par rapport à sa moyenne de la saison 4 (950K / 0,3) et finale (1,05 mil / 0,3) pour correspondre série bas.

Autre part….

CBS | NCIS (11,2 mil / 1,0) a augmenté dans les téléspectateurs tout en restant stable dans la démo, le FBI (9,2 mil / 0/9) a augmenté et le FBI: Most Wanted (6,6 mil / 0,7) a plongé d’un dixième dans la démo.

FOX | Le résident (4 mil / 0,7) et 24 heures vers l’enfer et le dos (2,1 mil / 0,6) étaient tous deux stables.

NBC | Ellen’s Game of Games (4,7 mil / 1,0) a été stable, tandis que This Is Us (6,5 mil / 1,4) et New Amsterdam (4,7 mil / 0,7) ont tous deux chuté, le premier visant un nouveau public faible.

ABC | Les Conners (5,4 mil / 1,0) ont reculé après une pause de six semaines, bien que Bless This Mess (3,3 mil / 0,6) soit resté stable; le métissage (2,4 mil / 0,5) a glissé de deux dixièmes, tandis que le noir (2,2 mil / 0,5) et l’émergence (2 mil / 0,3) sont restés stables.

