Margaret Josephs claque Jennifer Aydin, l’appelle «sans classe»

Margaret Josephs et Jennifer Aydin sont en désaccord sur The Real Housewives of New Jersey. La première s’est opposée à la seconde à propos des commentaires qu’elle a faits sur l’émission. Aydin n’a pas non plus pu établir de bonnes relations avec Melissa Gorga et Jackie Goldschneider. Les trois dames avec lesquelles Aydin s’est disputé sont apparues sur RHONJ: After Show et ont critiqué son comportement.

Margaret Josephs et Jennifer Aydin | Heidi Gutman / Bravo / Banque de photos NBCU via . / Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU via .

Aydin a été fortement critiquée lorsque Josephs a révélé quelque chose qu’elle avait dit à propos de Goldschneider. La première a critiqué la seconde pour ne pas avoir tout fait pour la fête d’anniversaire de ses enfants. Aydin a également fait la lumière sur le fait que la nourriture qu’elle servait n’était pas la plus souhaitable pour les adultes qui assistaient à l’événement. Les deux ont échangé des mots et l’animosité était forte entre le groupe.

Lors d’un voyage sur la côte de Jersey, Aydin portait un t-shirt avec les mots «désolé, pas désolé». Lors de l’After Show, les femmes ont déchiré le choix de garde-robe d’Aydin.

“Ce n’était même pas mignon, c’était comme un réservoir de fromage”, a déclaré Goldschneider tandis que Gorga a ajouté: “Bien sûr que c’était, c’était probablement 3,99 $.”

Josephs dit ensuite qu’Aydin est «sans classe», tout comme elle l’a dit lors d’un autre de leurs combats dans l’émission. Elle a également dit qu’Aydin ne savait pas lire une pièce et que son humour «ne venait pas naturellement».

Brandi Glanville est fan de Jennifer Aydin

Aydin ne travaille avec RHONJ que depuis deux saisons et elle est devenue une figure polarisante. Alors que de nombreux fans s’opposent à ses actions, il y a ces téléspectateurs qui la soutiennent pour montrer sa personnalité. Une ancienne femme au foyer est fan d’Aydin et l’a exprimé sur Twitter.

“Je ne peux même pas avec vous Jennifer Aydin, je vous aime vraiment beaucoup”, a tweeté Brandi Glanville. “Vous pouvez être un trou **, ne vous méprenez pas, mais en fin de compte, vous êtes un leader intrépide pour votre famille. Sois gentille avec Jackie, elle a un grand cœur. »

Glanville, qui revient à RHOBH en tant qu’ami dans la nouvelle saison, a donné à Aydin des accessoires pour se défendre. La star de RHONJ était reconnaissante pour le cri de Glanville et a également réagi sur Twitter.

“Merci,” répondit Aydin. “D’accord. [Goldschneider definitely] a bon coeur et je peux [definitely] être un trou **. Mais je peux aussi être très amusant. Je vous invite pour une tequila chaque fois que vous êtes en ville. “

Plan de salle de réunion «RHONJ»

La saison 10 de RHONJ se termine bientôt et le tableau des sièges du spectacle de la réunion a été révélé.

Andy Cohen animera les retrouvailles de RHONJ. Dans les sièges les plus proches de lui, il y aura Teresa Giudice sur le canapé de gauche et Josephs sur le canapé de droite. Gorga sera au milieu et Goldschneider à la fin. À côté de Giudice seront Dolores Catania et Aydin.

La réunion sera explosive alors que les dames se réuniront pour essayer de résoudre leurs conflits. Un autre point de discussion majeur sera le voyage de Giudice en Italie pour rendre visite à son mari et le statut de leur relation.

Les Real Housewives of New Jersey seront diffusées le mercredi soir à 20 h. ET sur Bravo.