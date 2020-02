Margaret Qualley dirigera le casting des fantômes – / Film

Margaret Qualley va se retrouver avec Une tête pleine de fantômes pour son prochain long métrage, mettant en vedette l’adaptation du roman d’horreur psychologique de Paul Tremblay réalisé par Scott Cooper. Cooper, surtout connu pour diriger Crazy Heart, Black Mass et, plus récemment, Hostiles, prend la direction du directeur de The Blackcoat’s Daughter Oz Perkins, qui était attaché à A Head Full of Ghosts en 2018.

Deadline rapporte que Scott Cooper dirigera Margaret Qualley dans l’horreur psychologique A Head Full of Ghosts, fraîchement sorti du tour de rôle de l’actrice dans Once Upon a Time à Hollywood. Le film s’adapte au roman du même nom lauréat du Bram Stoker Award de Paul Tremblay, qui raconte une famille de banlieue déchirée par la possession démoniaque apparente de leur fille aînée, qui pourrait en fait montrer des signes de maladie mentale.

Voici le synopsis du livre:

La vie des Barretts, une famille de banlieue normale de la Nouvelle-Angleterre, est déchirée lorsque Marjorie, 14 ans, commence à montrer des signes de schizophrénie aiguë. Au désespoir de ses parents, les médecins ne peuvent pas arrêter la descente de Marjorie dans la folie. Alors que leur maison stable se transforme en une maison des horreurs, ils se tournent à contrecœur vers un prêtre catholique local pour obtenir de l’aide. Le père Wanderly suggère un exorcisme; il croit que l’adolescent vulnérable est victime de possession démoniaque. Il contacte également une société de production désireuse de documenter le sort des Barretts. Avec John, le père de Marjorie, sans emploi depuis plus d’un an et les factures médicales se profilant, la famille accepte d’être filmée et se retrouve bientôt les stars involontaires de The Possession, une émission de télé-réalité à succès. Lorsque les événements de la maison Barrett explosent dans la tragédie, la série et les incidents choquants qu’elle capture deviennent la légende urbaine.

Cooper prend la direction de A Head Full of Ghosts deux ans après l’annonce de la direction de l’adaptation par Oz Perkins. Le rapport de Deadline ne plonge pas dans les détails de la sortie de Perkins, mais la longue période de développement du film et le manque de distribution ont peut-être conduit le réalisateur à se séparer du projet.

Le film maintient cependant son équipe de producteurs avec Daniel Dubiecki et Lara Alameddine du Théâtre Allegiance, Susan Downey de l’équipe Downey, Tyler Thompson de Cross Creek, et Cooper et David Gambino tous produisant. Robert Downey Jr. est producteur exécutif. Bien que Cooper n’ait pas autant d’expérience dans le genre de l’horreur psychologique que Perkins, le directeur d’Hostiles a déjà collaboré avec Cross Creek avec le Johnny Depp avec Black Mass. Cooper a également le prochain film d’horreur produit par Guillermo del Toro Bois sur son chemin, ce qui montre qu’il a peut-être trouvé un goût – et, selon le succès d’Antlers à l’air très prometteur, un talent – pour le genre.

