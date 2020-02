Margarita, de favori à “Maléfique”, devient la quatrième expulsée

C’était l’un des favoris pour atteindre la finale mais le manque de respect qu’il a eu avec ses coéquipiers tout au long de son concours s’est terminé avec la patience de Lorenzo Caprile, Palomo Espagne et María Escoté et Margarita a fini par devenir le quatrième expulsé de ‘Masters of couture’. Le candidat n’a pas été surpris par le verdict du jury après avoir vu les mauvaises critiques qu’il a reçues sur l’attitude qu’il a avec ses camarades de classe.

Margarita, quatrième expulsée des «maîtres de la couture»

L’apprenti n’a pas commencé le quatrième programme de la troisième édition. Lors du premier test, les candidats devaient rendre hommage à Manuel Piña qui fabriquait une cape et travaillait par paires. Margarita était avec Fran et voulait partager le tissu avec Xiaona, qui avait manqué de partenaire dans le test, bien qu’Amparito semblait l’aider, mais la distribution du matériel était inégale et Xiaona a été laissé avec beaucoup moins de tissu que Margarita. Ce geste moche a été mis en évidence par les juges lors de l’évaluation du test et a qualifié le candidat de «Maléfique».

Après avoir été l’un des membres de l’équipe perdante dans le test en plein air, l’apprenti a dû faire face à un test d’expulsion dans lequel ils devaient fabriquer un vêtement hippie et le teindre avec la technique tie-dye. Margarita a mal choisi le type de tissu et c’est pourquoi elle n’a pas coloré son design. Sa tentative désespérée de passer le test a rendu les autres coéquipiers blessés par leurs erreurs, comme Begoña, qui a constaté que son vêtement était devenu sale à cause de la teinture supplémentaire que Margarita avait jetée dans sa conception.

L’expulsion surprenante de Margarita

Tous ces détails lui ont finalement coûté une expulsion inattendue, car c’était l’un des plus talentueux de l’édition. Aucun de ses camarades de classe ne s’attendait à ce qu’elle quitte l’atelier et plusieurs ont prétendu avoir la “chair de poule” ou être “sur le point de s’évanouir” pour voir que le “favori” partait et ils avaient l’habitude de demander de l’aide lorsqu’ils demandaient l’or à ne pas manquer. . Cependant, tout n’est pas au revoir, car dans le prochain programme aura lieu la repesca ce qui signifie qu’il y aura une deuxième chance pour l’un des expulsés. Margarita sera-t-elle le poisson? Lundi prochain, le 24 février sera découvert.

.