Margarita Gralia confirme avoir un coronavirus

La célèbre actrice d’origine argentine nationalisée au Mexique Margaret Gralia à 65 ans testé positif au test du coronavirus avec son époux donc les deux se trouvent hospitalisé.

L’actrice était chargée de diffuser les nouvelles dans son compte officiel de Instagram où il a partagé une photo où il montre qu’il est à l’hôpital.

Ariel et moi avons été testés positifs pour le Covid-19 depuis lundi, internés avec les meilleurs médecins et soignés d’excellentes infirmières, nous nous battons pour retrouver notre santé “, écrit-il dans la publication.

C’était là aussi merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont prié pour elle et son mari et leur ont demandé de prendre soin d’elles-mêmes.

Plusieurs collègues et disciples l’ont envoyé messages d’encouragement pour que vous atteigniez votre rétablissement rapide.

Jusqu’à présent, ils sont déjà divers Les acteurs ils ont donné positif au coronavirus, parmi eux Odalys Ramírez, Esteban Arce, Camila Sodi, entre autres.

Sa carrière d’actrice au Mexique a commencé en 1982 lorsqu’elle a été invitée par l’acteur argentin Raúl Astor dans le programme de comédie musicale “Don’t push”.

Après son débuts a commencé à participer à des pièces produites par la bien-aimée Silvia Pinal et a commencé à travailler pour televisa dans divers romans.

Margarita a estimé que tous les romans où elle a participé à televisa ils étaient les mêmes personnage mais avec des noms différents, il a donc décidé de signer avec la télévision Tv Azteca.

Son premier feuilleton dans cette entreprise, c’était “Look femme“ce qui l’a fait ressortir et sauter à la gloire jouer une femme de 45 ans amoureuse du fils de son meilleur ami qui était beaucoup plus jeune qu’elle.

En plus de sa grande carrière d’actrice, il y a plusieurs années a démarré une entreprise dans la ville de San Miguel de Allende avec le churrería «San Agustín», étant l’un des plus reconnus de cet endroit.

Cet endroit est l’un des plus d’affaires demandé y populaire au centre de cette municipalité qui est un hommage à ses parents offrant un coin cosy.

Il offre différents types de chocolat, en plus des churros fourrés au nutella, chocolat, lait, cajeta et autres saveurs, la spécialité de la maison.

