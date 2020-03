Margarita Gralia se remet d’un coronavirus et conseille …

Mexico – Selena Quintanilla 25 ans après sa mort, elle continue non seulement d’être la reine du Tex Mex, elle est aussi une icône parmi les femmes latines et un succès en tant que marque.

Jusqu’à

son meurtre, un jour comme aujourd’hui, le 31 mars et plus tard avec encore plus d’intensité, Selena

Elle était la chanteuse la plus populaire de la communauté latino-américaine, principalement

Mexicains aux États-Unis.

À

contrairement à d’autres artistes dont la popularité s’estompe après des années de son

la mort, Selena grandit, son nom, son image, son style et même sa signature ont été

devenir de puissants outils de marketing.

Ce

C’est parce que Selena est une icône biculturelle, elle représente une femme latine qui

brisé les barrières, conquis ses rêves et est devenu puissant pour elle

communauté qui s’identifie à elle, considère sa sœur Suzette Quintanilla.

Son

Le succès musical est dû au mélange de rythmes qui le rendent accessible aux Latinos de

différentes origines, par exemple des rythmes colombiens avec de la musique mexicaine,

combinaison de reggae et pop.

25 ans après sa mort, continue de générer des revenus, sa famille a annoncé pour ce triste anniversaire un nouvel album avec des chansons inédites que l’artiste a enregistrées lorsqu’elle était adolescente.

De plus, Netflix prépare une série, mettant en vedette Christian Serratos (Rosita, dans “The Walking Dead”), sur la vie de l’artiste, avec l’approbation de la famille Quintanilla.

Au départ, il avait été question d’une première cette année, mais on ignore encore si l’arrêt des activités dû à la pandémie de coronavirus a affecté les calendriers de production et de post-production.

Parmi les produits avec sa signature, la relance de la ligne de cosmétiques Mac se démarque, qui lancera ce 6 avril sa deuxième collection de maquillage d’inspiration Selena, la première à guichets fermés, car Kylie Jenner souhaite des ventes de cette ampleur.

