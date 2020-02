Margot Robbie a un sosie de célébrités dans cette star de Netflix

Nous nous sommes tous ridiculisés en saluant quelqu’un avec enthousiasme, seulement pour réaliser qu’il est un étranger et non l’ami que vous pensiez avoir vu. Même avec des milliers de variations parmi les humains, nous sommes encore si nombreux à se ressembler.

Margot Robbie a été nominée pour un Academy Award. Avec une carrière aussi réussie à Hollywood, on pourrait penser que tout le monde la reconnaîtrait immédiatement. Mais ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, Robbie est souvent confondu avec une autre célébrité: Emma Mackey.

Margot Robbie est confondue avec Emma Mackey

Margot Robbie | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Robbie et Mackey ont tous deux des formes de visage similaires, un nez parfaitement incliné, des cheveux blonds mi-longs et de larges sourires, il est donc facile de voir pourquoi les gens confondraient les deux. Mais bien qu’elles soient toutes les deux actrices, Robbie et Mackey ont des carrières très différentes.

Robbie est une star de cinéma australienne nominée aux Oscars, responsable des rôles dans The Legend of Tarzan, Suicide Squad, Tonya, Mary Queen of Scots, Once Upon A Time In Hollywood et Bombshell.

Mackey est une actrice franco-britannique dont le premier rôle majeur est pour la série Netflix Sex Education. Bien qu’elle n’ait pas occupé autant de rôles, en raison de la popularité des drames Netflix et de l’éducation sexuelle, en particulier, Mackey est devenue largement reconnue par le public.

La star de l’éducation sexuelle est devenue si bien reconnue que les gens la voient même quand elle n’est pas vraiment là. C’est ce qui est arrivé à Robbie quand elle s’est assise au restaurant pour manger un morceau.

“Quelqu’un est venu vers moi, je mangeais un hamburger”, a déclaré Robbie à la BBC Radio. “Et ils étaient comme” Je t’aimais dans “Sex Education”, cette émission est tellement cool, nous avons juste commencé à la regarder. “Et j’étais comme” Je suis tellement désolé, ce n’est pas moi. “”

Emma Mackey veut que les comparaisons s’arrêtent

C’est plutôt ennuyeux quand quelqu’un se concentre sur votre apparence et non sur vos réalisations. Pour cette raison, il est facile de comprendre pourquoi Mackey souhaite que les comparaisons entre elle et Robbie cessent.

“Je ne le vois vraiment pas du tout”, a déclaré Mackey à l’Independent. Mais elle n’a aucune mauvaise volonté envers Robbie, elle veut juste être considérée comme un individu.

“Comme, c’est agréable d’être comparé à Margot Robbie”, a-t-elle dit, “mais surtout je préfère que les gens se concentrent sur les emplois que nous faisons tous les deux plutôt que sur ce à quoi nous ressemblons.”

Donner aux femmes la chance d’être vues pour leurs réalisations et non pour leur apparence est quelque chose que les féministes plaident depuis des décennies. Ce qui est ironique, car bien que le personnage de Mackey dans l’éducation sexuelle, Maeve Wiley soit devenu une sorte d’icône féministe. Mais Mackey n’est pas entièrement à l’aise avec cette étiquette.

«Je crois simplement en l’égalité pour les gens», a-t-elle déclaré, «donc ce n’est pas si grave. Je préfère qu’on me souvienne de ça que d’être un trou, donc c’est bien. “

Hollywood encourage-t-il la similitude?

Les défenseurs de la justice sociale disent depuis toujours que Hollywood s’adresse aux blancs, en particulier aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Mackey et Robbie correspondent à cette description, mais est-ce que cela fait d’eux une autre image fabriquée?

Dans son interview avec l’Independent, Mackey a fait quelques réflexions sur la question. “Hollywood produit des gens qui se ressemblent et nous aimons mettre les gens dans des boîtes”, a-t-elle déclaré.

Cependant, au cours de la dernière décennie, Hollywood et l’industrie du divertissement ont apporté d’énormes changements pour promouvoir la diversité. Alors que les films et la télévision étaient autrefois remplis des mêmes types de visages, nous voyons maintenant de plus en plus de personnages ethniquement divers. Ce n’est peut-être pas encore parfait, mais par rapport à il y a dix ans, il y a beaucoup de progrès.

Peut-être que la raison pour laquelle Mackey et Robbie se trompent n’est pas que nous ne voyons que des blondes à l’écran, mais parce que nous les voyons moins souvent, alors elles deviennent plus faciles à classer.

“C’est juste une chose que nous faisons en tant qu’espèce, nous catégorisons les gens, nous l’avons toujours”, a déclaré Mackey à l’Independent. Et elle a peut-être raison.