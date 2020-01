Margot Robbie aurait joué dans “Peter Pan & Wendy”

Récemment, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Disney travaillait sur un nouveau film d’action en direct appelé “Peter Pan et Wendy”, qui pourrait être un Disney + Original.

Et “The Illuminerdi” a rapporté que Disney a offert Oiseaux de proie star Margot Robbie le rôle de Tinker Bell. Avec plusieurs films majeurs dans son curriculum vitae, y compris Bombshell et Once Upon A Time In Hollywood, elle sera très demandée, donc cela devrait toujours être pris avec une grande pincée de sel car la rumeur est seulement qu’on lui a offert le rôle, cela ne signifie pas qu’elle l’a accepté.

Une répartition des personnages de “Tinker Bell” a également été révélée pour le rôle:

Partenaire dans le crime de Peter et voix de la raison avec la voix d’un million de minuscules cloches, Tink aide les Darlings à éviter le danger pendant leur aventure à Neverland. Lorsque Peter, les Darlings et / ou les Lost Boys sont en difficulté, elle utilise ses pouvoirs magiques pour sauver la situation.

Le nouveau film verra David Lowery diriger le film, il a récemment réalisé le film en direct Disney Pete’s Dragon. Le film sera écrit par Toby Halbrooks, qui a également co-écrit Pete’s Dragon, avec la production de Jim Whitaker et Joe Roth.

Aimeriez-vous voir Margot Robbie dans le rôle de Tinker Bell?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.