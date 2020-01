Margot Robbie: David Ayer dévoile une autre apparence

Le réalisateur David Ayer a partagé un autre regard sur Harley Quinn de Margot Robbie dans le premier film de Suicide Squad.

Margot Robbie devrait revenir dans l’univers étendu de DC dans Birds of Prey, qui sortira en salles dans moins d’un mois. Margot Robbie reprend également le rôle de Harley Quinn pour la troisième fois dans The Suicide Squad de James Gunn. Alors que Margot Robbie continue de jouer le personnage, il est important de ne pas oublier que la première apparition en direct de Harley Quinn a été dans le Suicide Squad de David Ayer.

Harley Quinn de Margot Robbie était une vedette de Suicide Squad et arborait un look qui était plus dans la veine de son apparence de New 52. Cependant, il y avait aussi un clin d’œil à son look Batman: The Animated Series dans Suicide Squad. Maintenant, le réalisateur David Ayer a partagé une image de Margot Robbie dans un autre look Harley Quinn du premier film de Suicide Squad. Vous pouvez voir un autre regard partagé par David Ayer ci-dessous.

Que pensez-vous du costume alternatif de Harley Quinn de Margot Robbie? Quel est votre look Harley Quinn préféré? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Le premier Suicide Squad de David Ayer a suivi une équipe de super-vilains qui ont été recrutés par le gouvernement pour une dangereuse mission d’opérations noires en échange de réductions de peine. La distribution de l’ensemble comprenait Will Smith dans Deadshot, Margot Robbie dans Harley Quinn et Jared Leto dans The Joker. James Gunn devrait livrer la nouvelle version de la Suicide Squad dans son prochain film.

Écrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad stars David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021. Pendant ce temps, Birds of Prey sortira en salles le 7 février 2020. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur Harley Quinn de Margot Robbie et l’avenir du DC Extended Univers,

Source: Reddit

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.