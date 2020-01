Margot Robbie de Birds Of Prey fait pression pour faire équipe avec Harley Quinn / Poison Ivy

Prochaines semaines Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) marque la deuxième fois que Margot Robbie donne vie à Harley Quinn. Et, après le Suicide Squad de 2016, cela répondra à beaucoup de prières des fans, mettant en vedette la princesse clown rompant avec le Joker et formant sa propre équipe de vigilantes entièrement féminine. Le film la jumellera avec Huntress, Black Canary et Rene Montoya. Mais malheureusement, pas Poison Ivy.

L’amitié de Harley et Ivy – et parfois quelque chose de plus – est une dynamique préférée des fans depuis que le couple est devenu le meilleur copain de Batman: The Animated Series. Il est donc décevant qu’il ne semble pas y avoir de plans pour explorer la relation entre le Dr Harleen Quinzel et le Dr Pamela Isley au sein du DCEU. Cependant, c’est quelque chose que Robbie veut voir autant que les fans.

Lorsque CBR lui a demandé lors de la première de Birds of Prey quel personnage de DC elle voulait rencontrer, Robbie a clairement indiqué qu’elle s’était battue et continuera de se battre pour réunir Harley et Ivy sur grand écran.

“Je pousse depuis longtemps les retrouvailles de Poison Ivy … Parce qu’évidemment Ivy et Harley ont une relation tellement incroyable, donc j’aimerais explorer cela.”

Robbie a beaucoup d’influence sur le développement de Harley dans le DCEU – elle est productrice sur BoP et le film était en fait son idée – alors j’espère qu’elle pourra y arriver. Nous aurions pu faire équipe avec Catwoman si Gotham City Sirens de David Ayer allait de l’avant, mais cela semble être coincé dans l’enfer du développement. Et bien que Harley revienne dans The Suicide Squad, rien ne lie Ivy à cela.

D’un autre côté, il est possible que The Batman l’utilise. Si Matt Reeves décide de présenter Ivy dans son film, cela pourrait causer des problèmes pour une réunion avec Robbie’s Harley, car elle occupe un coin très différent du DCEU de Robert Pattinson’s Bats. Pourtant, tout est possible dans l’univers DC. Et au moins Robbie pousse pour ce contenu Harley / Ivy que nous voulons tous voir.

Oiseaux de proie sortira en salles le 7 février.