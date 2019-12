Margot Robbie de Birds Of Prey n'a encore regardé aucun film de Star Wars

Oiseaux de proie la star Margot Robbie a révélé qu’elle n’avait encore vu aucun des Guerres des étoiles des films.

Ce week-end, de nombreux cinéphiles se rendront dans les salles pour assister au dernier chapitre de la saga Star Wars, La montée de Skywalker. Bien sûr, tout le monde n'a pas suivi le Guerres des étoiles saga s'est déroulée au cours des quatre dernières décennies et Oiseaux de proie La star Margot Robbie a précédemment révélé qu'elle faisait partie de ceux qui n'avaient vu aucun film dans la franchise.

Lors d'une interview sur Jimmy Kimmel Live, Margot Robbie a été invitée à commenter son prochain film, Bombe, ouverture contre Star Wars: The Rise of Skywalker. En réponse, le Oiseaux de proie la star a admis qu’elle n’avait encore vu aucun des Guerres des étoiles films:

"Tu vas me tuer et beaucoup de gens là-bas vont me tuer … je n'ai jamais vu Guerres des étoiles. Jamais. Je n'en ai jamais vu aucun. "

Lorsqu'on a demandé à Margot Robbie comment elle avait réussi à éviter de voir Guerres des étoiles films, Oiseaux de proie star a noté qu’à ce stade, elle était plutôt amusée par les réactions. Cependant, le Oiseaux de proie l’étoile semblait indiquer qu’elle pouvait consulter Guerres des étoiles la franchise si la vie devait «devenir un peu terne»:

«Après quelques années, cela ne s'était pas produit et cela dérange vraiment les gens. Par exemple, les gens se mettent vraiment en colère parce que je n'ai regardé aucun d'eux et c'est vraiment assez drôle. Donc, je me suis retenu maintenant. Cela exaspère particulièrement mon mari, donc je me suis vraiment retenu. C'est plutôt sympa de l'avoir dans ma poche arrière. Comme si la vie devenait un peu terne, je sais que j'ai Guerres des étoiles. "

Voici le synopsis officiel de Margot Robbie's Oiseaux de préy:

«Vous avez déjà entendu parler du flic, de l'oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l'émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est bouleversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. "

Réalisé par Cathy Yan à partir d'un scénario écrit par l'écrivain Bumblebee Christina Hodson, Oiseaux de proie stars Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Rosie Perez comme Renee Montoya, Chris Messina comme Victor Zsasz, Ewan McGregor comme Black Mask et Margot Robbie comme Harley Quinn. Ali Wong, Robert Catrini et Michael Masini ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Oiseaux de proie sortira en salles le 7 février 2020.

