Margot Robbie et Joaquin Phoenix apparaîtront dans Peter Pan

Margot Robbie et Joaquin Phoenix, les stars de Birds of Prey et Joker respectivement, pourraient très prochainement se joindre à un nouveau film … mais pas de la façon dont nous aimerions vraiment le rapporter. Mais plutôt, dans un nouveau projet Disney dont la rumeur court depuis le début de l’année: dans un autre live-action du classique Disney, Peter Pan.

Selon Illuminerdi, Robbie et Phoenix sont envisagés par la Mouse House pour jouer deux rôles très importants dans le remake de Peter Pan, qui porterait le titre de Peter et Wendy. En attendant que Robbie joue le personnage de la petite et jalouse Tinker Bell, Disney attendrait de recevoir une réponse de Phoenix pour incarner le méchant et têtu-Captian Hook. Comme révélé, les deux acteurs ont reçu l’offre de rejoindre l’univers enchanteur de Disney, mais on ignore encore s’il y a déjà eu des conversations formelles entre le studio et eux.

Si Phoenix et Robbie devaient rejoindre Peter et Wendy, cela signifierait un tournant très inattendu dans leur carrière alors qu’ils sont actuellement les protagonistes de deux films qui ne conviennent pas nécessairement aux enfants. Bien que ce serait certainement un grand luxe de les voir tous les deux poursuivre Peter dans Neverland.

Selon Illuminerd, voici la description des personnages de Tinker Bell et Captian Hook:

Clochette:

«Partenaire de Peter dans le crime et la voix de la raison avec la voix d’un million de petites cloches, Tink aide les Darlings à éviter le danger pendant leur aventure Neverland. Lorsque Peter, les Darlings et les Lost Boys sont en difficulté, elle utilise ses pouvoirs magiques pour sauver la situation.“.

Captian Hook:

“Un épéiste dérangé, dramatique et menaçant, qui Il cherche à se venger de Peter Pan pour lui avoir coupé la main et l’avoir donnée à un crocodile. Lorsque Hook prend les frères John et Michael en otage de Wendy, il les utilise comme appât pour attirer Peter Pan. »

Peter et Wendy seraient dirigés par David Lowery (Pete’s Dragon) et co-écrit par Toby Halbrooks et Lowery lui-même. La production devrait commencer très prochainement le 13 avril à Vancouver, au Canada, et être lancée sur le service de streaming Disney +.

