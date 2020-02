Margot Robbie parle de l’avenir des oiseaux de proie Harley Quinn – / Film

Harley Quinn est émancipée et se sent fantasmée à ce sujet. Margot RobbieLe personnage phare du film de bande dessinée Suicide Squad 2016 est dans l’ombre du Joker depuis sa création – et un favori des fans depuis presque aussi longtemps. Présentée comme un homme de main ordinaire du Clown Prince of Crime dans Batman: The Animated Series, Harley Quinn a rapidement atteint le statut de personnage préféré des fans, faisant le saut dans les bandes dessinées et les jeux vidéo avant de finalement faire ses débuts sur grand écran quelques-uns. il y a des années.

Mais dans presque toutes les incarnations du personnage, Harley Quinn est jumelé avec le Joker, soit comme son amant, sa victime ou son ex temporaire qui reviendra toujours à lui. Oiseaux de proie cherche à changer cela, avec Harley séparée de son Mr. J (mais pas par son propre choix au début) et essayant de découvrir qui elle est en dehors du Joker.

“C’est vraiment Harley à une sorte de stade différent de sa vie”, a déclaré Robbie / Film à un junket Birds of Prey à Londres.

Dans un sens, c’est l’histoire d’origine de Harley Quinn, a déclaré Robbie à propos de son anti-héros sociopathe dans Birds of Prey. Harley, un voyou de longue date de Batman et un méchant complet, cherche à savoir qui elle est et quelle est sa place à Gotham, qu’elle trouve être un endroit très différent une fois qu’elle est hors de la protection du Joker:

«Elle et le Joker se sont séparés au début du film, et je pense que nous avons fait la connaissance de notre Suicide Squad. Avec cette confiance. Cette idée que quoi qu’il arrive, elle a M. J pour venir nettoyer un gâchis. Et elle n’a plus ça. Elle ne savait pas non plus qu’elle avait énervé autant de gens à Gotham qu’elle. Donc, tout le monde veut la tuer et c’est hilarant que ce soit un choc pour elle, mais vous savez, cela augmente également les enjeux.

C’est tellement amusant de la jouer à ce stade et je pense que les gens vont voir un côté de Harley qu’ils n’ont certainement jamais vu auparavant. Très brut, très, très vulnérable. Elle s’enivre beaucoup. Faire des erreurs a donné de terribles conseils à un enfant de 10 ans. C’est amusant, vous pouvez voir son appartement, ou ce qu’elle mange au petit déjeuner, vous savez certaines choses comme ça, je pense que les gens trouvent amusant. “

Cela signifie-t-il que Harley est en passe de devenir une super-héroïne à part entière maintenant qu’elle s’est associée à quelques bienfaiteurs et justiciers comme Huntress, Black Canary et Renée Montoya? Pas assez. Vous ne pouvez pas changer les rayures d’un tigre, et comme nous le verrons dans Birds of Prey, vous ne pouvez pas effacer l’attrait scintillant du crime pour Harley Quinn. Dans Birds of Prey, Harley prend Cassandra Cain (Ella Jay Basco) sous son aile en tant que pseudo acolyte / mentoré, et vous pouvez voir un avenir pour eux deux rempli de manigances de vol à l’étalage et de petits vols. Mais y a-t-il d’autres personnages dans l’histoire colorée des criminels de Gotham avec lesquels Robbie aimerait voir Harley faire équipe? Oui, et c’est celui avec lequel Harley a été fréquemment associé à la fois à titre romantique et non romantique:

«Il y a tellement de personnages que j’aime et que j’aimerais voir incorporés. Celui que je pousse depuis aussi longtemps que je pousse pour ce film est Poison Ivy. Je veux dire, il y a deux versions de ça, vous savez, avec des bandes dessinées, c’est de l’amitié, des bandes dessinées, c’est romantique. Quoi qu’il en soit, je veux explorer cela parce que j’aime tellement leur relation dans les bandes dessinées. »

Harley et Poison Ivy dans un film de style Thelma & Louise? Warner Bros., nous avons déjà écrit votre suite.

Birds of Prey sort en salles 7 février 2020.

Articles sympas du Web: