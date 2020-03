María Galiana confirme qu’il y aura deux autres saisons de «Dis-moi comment ça s’est passé»

Ce fut l’une des visites les plus attendues et n’a pas déçu. Interview de María Galiana dans ‘La Résistance‘laissé plusieurs momentazos et occasionnels révélation sur la série qui l’a fait, après près de 20 ans d’antenne, chez la grand-mère d’Espagne. Pour commencer, l’actrice qui donne vie à Herminia n’a pas donné deux baisers à David Broncano, craignant “les virus dans l’air”. “Et Dieu merci, je viens sans masque”, a-t-il dit en riant.

María Galiana, invitée dans ‘The Resistance’

Plus tard, Galiana a rappelé une anecdote de tournage qui a perplexe le présentateur. C’est arrivé pendant enregistrement des derniers épisodes de la 20e saison, actuellement en diffusion, quand Herminia se perd dans une forêt. “Nous étions dans les montagnes à l’aube, il faisait très froid et dans une auberge où nous étions des réfugiés Imanol Arias a demandé un café chaud. J’ai dit: ‘Eh bien, je veux un double whisky“”, a avoué l’Andalou. “Il s’est donc avéré que je semblais parti et désorienté, j’étais avec un très bon petit point”, se souvient-il avec humour.

Broncano était intéressé par l’âge du personnage dans la fiction et ensemble, ils ont effectué des calculs. “Elle a commencé avec 64, mais dans la série avec 77 ou 78. Si nous avons 20 ans … je dois avoir 98 ans“, a expliqué l’interprète. En levant les données, Broncano a répondu surpris:” At-il encore 105 ou 106 ans? Herminia dans la saison 24 devra entrer dans le livre des records Guinness. ”

Galiana a ensuite publié les nouvelles du jour: “Je ne sais pas s’il lui restera beaucoup de choses, mais pour l’instant nous avons encore deux saisons“Actuellement, ‘Tell me’ dépêchez-vous des derniers épisodes de la 20e saison, qui a été diffusée en deux lots. Il faudra attendre pour savoir avec certitude si l’actrice fait référence à une autre saison divisée en deux cycles ou deux livraisons complètes.

Il est confirmé que dans Tell me, le temps passe à une autre vitesse. #LaResistencia pic.twitter.com/RmkkrLaHZh

– La Résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 2 mars 2020

Sexe et argent

Enfin, Broncano n’a pas manqué son rendez-vous avec les questions classiques de l’argent et des relations sexuelles. “Pensez-vous que je vais vous dire l’argent que j’ai pour que mes enfants le découvrent?”, S’est exclamée Galiana. Le présentateur a mentionné l’héritage de ses enfants: “Sans connaître les détails, ils savent que leur mère est doublée. “” Pas doublée, mais puissante “, a reconnu l’invité en riant..

Sur le sexe, Galiana a fait référence au célèbre meunier de clitoris. “J’ai été amené par les Mages le dernier jouet, le Satisfyer“.” En donnez-vous l’usage? “Je demande” Pour un couple, c’est la même chose pour mon âge “, a-t-il expliqué au rire du public, précisant que” ça doit être une fabuleuse invention “.

.